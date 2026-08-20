Котлети "Селянські" на вечерю: кабачок, картопля і трохи сиру

Котлети з кабачка, картоплі та сиру. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Кабачок, кілька картоплин та трохи сиру — простий набір, з якого можна приготувати смачну й ситну вечерю. Котлети "Селянські" виходять рум'яними зовні, ніжними всередині, а сир додає їм приємного вершкового смаку. Особливо добре вони смакують гарячими з прохолодним огірково-часниковим соусом.

Рецепт опублікувала українська кулінарна блогерка Panna Lesia, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться

Для котлет:

кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);

картопля — 2 шт. (приблизно 300 г);

морква — 1 шт. (приблизно 100 г);

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 100 г;

зелена цибуля — кілька пір'їн;

сухий часник — 1 ч. л.;

манна крупа — 2 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Для соусу:

сметана або грецький йогурт — 4 ст. л.;

огірок — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

кріп — кілька гілочок;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Котлети з кабачка, картоплі та сиру. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачок натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на кілька хвилин. Потім добре відіжміть зайвий сік. До кабачка додайте манну крупу, перемішайте та залиште ненадовго, щоб вона увібрала залишки вологи. Картоплю натріть на великій тертці, також добре відіжміть і додайте до кабачка. Моркву натріть на середній тертці. Додайте яйця, натертий твердий сир, дрібно нарізану зелену цибулю та сухий часник. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте. З отриманої овочевої маси сформуйте невеликі пласкі котлети. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Викладіть котлети та смажте на невеликому вогні до рум'яної скоринки з обох боків. Під час приготування пательню можна накрити кришкою, щоб картопля та овочі добре приготувалися всередині. Для соусу натріть огірок і злегка відіжміть зайву рідину. Змішайте зі сметаною або грецьким йогуртом, подрібненим часником та кропом. Посоліть і поперчіть до смаку.

Готові котлети з кабачка, картоплі та сиру подавайте гарячими разом з огірково-часниковим соусом.

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