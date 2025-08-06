Курячі гомілки з капустою в духовці — рецепт простої та смачної вечері

Курячі гомілки з капустою. Фото: кадр з відео

Ця страва стане справжнім порятунком, коли потрібно швидко приготувати смачну домашню вечерю. Соковите м’ясо, просочене спеціями, і ніжні овочі готуються разом у духовці, не вимагаючи від вас зайвих зусиль. Ідеальний варіант для тих, хто хоче смачно нагодувати родину без довгого стояння біля плити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

курячі гомілки — 5–6 шт.;

білокачанна капуста — 1 кг;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

карі — 1 ч. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Промити й обсушити курячі гомілки. Посолити, поперчити, додати карі й добре натерти м’ясо спеціями. Залишити маринуватись на 10–15 хвилин.

Нарізана капуста. Фото: кадр з відео

Тим часом підготувати овочі. Капусту тонко нашаткувати, трішки підсолити й обім’яти руками до м’якості. Моркву натерти на великій тертці. Болгарський перець нарізати смужками, а цибулю — півкільцями або четверть кільцями.

Курячі гомілки з капустою. Фото: кадр з відео

З’єднати всі овочі в мисці та ретельно перемішати. Підготувати рукав для запікання: зав’язати з одного боку, викласти овочеву суміш, а зверху — курячі гомілки. На кожну гомілку покласти шматочок вершкового масла. Зав’язати рукав з іншого боку.

Курячі гомілки з капустою в рукаві. Фото: кадр з відео

Викласти заготовку у форму для запікання та поставити в попередньо розігріту до 180 °C духовку. Запікати приблизно 40–45 хвилин до повної готовності м’яса та м’якості овочів.

Після приготування акуратно розрізати рукав, дати страві трохи охолонути й подавати до столу гарячою. Можна доповнити свіжою зеленню або улюбленим соусом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається з чого вони.

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніші за картопляні.