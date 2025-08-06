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Куриные голени с капустой в духовке — быстрый и вкусный ужин

6 августа 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Куриные голени с капустой в духовке — рецепт простого и вкусного ужина - рецепт простого и вкусного
Куриные голени с капустой. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Это блюдо станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный домашний ужин. Сочное мясо, пропитанное специями, и нежные овощи готовятся вместе в духовке, не требуя от вас лишних усилий. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно накормить семью без долгого стояния у плиты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

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Вам понадобится:

  • куриные голени — 5-6 шт.;
  • белокочанная капуста — 1 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • карри — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Промыть и обсушить куриные голени. Посолить, поперчить, добавить карри и хорошо натереть мясо специями. Оставить мариноваться на 10-15 минут.

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Нарезанная капуста Фото: кадр из видео

Тем временем подготовить овощи. Капусту тонко нашинковать, немного подсолить и обмять руками до мягкости. Морковь натереть на крупной терке. Болгарский перец нарезать полосками, а лук — полукольцами или четверть кольцами.

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Куриные голени с капустой. Фото: кадр из видео

Соединить все овощи в миске и тщательно перемешать. Подготовить рукав для запекания: завязать с одной стороны, выложить овощную смесь, а сверху — куриные голени. На каждую голень положить кусочек сливочного масла. Завязать рукав с другой стороны.

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Куриные голени с капустой в рукаве. Фото: кадр из видео

Выложить заготовку в форму для запекания и поставить в предварительно разогретую до 180 °C духовку. Запекать примерно 40-45 минут до полной готовности мяса и мягкости овощей.

После приготовления аккуратно разрезать рукав, дать блюду немного остыть и подавать к столу горячим. Можно дополнить свежей зеленью или любимым соусом.

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