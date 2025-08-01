Секретна вечеря Розумна господиня — рецепт приготування смачної запіканки з курки з овочами та сиром

Домашня запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва ідеально підходить для зайнятих буднів, коли потрібно приготувати вечерю на всю родину швидко, смачно та з простих продуктів. Усе змішується в одній формі, заливається ніжним соусом і запікається до золотистої скоринки. В результаті ви отримаєте соковите м’ясо, насичене ароматами овочів, зелені та прянощів. Вечеря "Розумна господиня" — це справжній кулінарний лайфхак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряча грудка — 1 кг;

цибуля — 70 г;

болгарський перець — 70 г;

кріп — 15 г;

петрушка — 15 г;

часник — 2 зуб.;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

суміш італійських трав — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

гострий перець — на смак;

сир твердий — 300 г.

Для соусу:

вершки — 150 г;

сметана — 200 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

сіль — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

Нарізати курячу грудку спочатку на дольки, а потім на середні кубики — щоб м’ясо добре відчувалося в готовій страві. Цибулю та болгарський перець нарізати кубиками середнього розміру. Дрібно посікти кріп і петрушку. Часник пропустити через прес. Змішати всі ці інгредієнти в глибокій мисці, додати чорний перець, суміш італійських трав, хмелі-сунелі та гострий перець до свого смаку. Усе добре перемішати.

Курка та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу з’єднати вершки, сметану, яйце, борошно та сіль. Перемішати до однорідності — маса має бути ніжною, без грудочок. Вилити соус у миску з м’ясом та овочами, ще раз добре перемішати руками або ложкою.

Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Укласти суміш у форму для запікання, розрівняти поверхню ложкою. Накрити фольгою з кількома отворами для виходу пари. Запікати в розігрітій до 200 °C духовці приблизно 30 хвилин. За цей час натерти твердий сир на тертці.

Шматок запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Після 30 хвилин зняти фольгу, повернути форму в духовку ще на 10–15 хвилин, щоб страва підрум’янилась. Потім посипати зверху сиром і знову поставити в духовку ще на кілька хвилин, щоб сир розтанув і утворив апетитну скоринку. Подавати гарячою, зі свіжою зеленню або легким салатом.

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