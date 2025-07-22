Кабачкова ікра рецепт приготування з фото — ніжна овочева закуска з прянощами

Ніжна кабачкова ікра, як у дитинстві — з секретним інгредієнтом
Ця кабачкова ікра — справжній смак із дитинства, який пробуджує найтепліші спогади. Вона ніжна, духмяна, з легкою кислинкою та ноткою прянощів, що додають глибини. Ідеальний варіант як самостійна закуска або намазка на хліб.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Океан смаків.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 середні;
- помідор — 1 шт. (очищений від шкірки);
- часник — 1 головка;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- перець болгарський — 1 шт.;
- зерна пажитнику — щіпка;
- суміш італійських або прованських трав — 1 ч. л.;
- солодкий соус чилі — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- сіль — до свого смаку;
- вода — трохи;
- олія рослинна — для смаження.
Спосіб приготування
Спочатку підготувати болгарський перець: запекти його в духовці або обсмажити на сковороді, зняти шкірку, видалити насіння та нарізати дрібно.
Натерти на тертці моркву, кабачки й очищений помідор. Часник також натерти або подрібнити. Цибулю дрібно нарізати.
У глибоку сковороду налити трохи олії. Обсмажити цибулю та часник до золотистості. Додати натертий помідор, моркву, запечений перець і кабачки. Добре перемішати.
Додати спеції: пажитник, суміш трав, сіль, соус чилі, лимонний сік і трохи води. Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні приблизно 30–40 хвилин.
Готову ікру за бажанням подрібнити блендером до однорідної консистенції. Дати повністю охолонути — смак стане ще глибшим і насиченішим.
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