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Ніжна кабачкова ікра, як у дитинстві — з секретним інгредієнтом

22 липня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачкова ікра рецепт приготування з фото — ніжна овочева закуска з прянощами
Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця кабачкова ікра — справжній смак із дитинства, який пробуджує найтепліші спогади. Вона ніжна, духмяна, з легкою кислинкою та ноткою прянощів, що додають глибини. Ідеальний варіант як самостійна закуска або намазка на хліб.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Океан смаків

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 середні;
  • помідор — 1 шт. (очищений від шкірки);
  • часник — 1 головка;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • перець болгарський — 1 шт.;
  • зерна пажитнику — щіпка;
  • суміш італійських або прованських трав — 1 ч. л.;
  • солодкий соус чилі — 1 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • вода — трохи;
  • олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати болгарський перець: запекти його в духовці або обсмажити на сковороді, зняти шкірку, видалити насіння та нарізати дрібно.

кабачкова ікра рецепт приготування з фото, ніжна овочева закуска з прянощами
Інгредієнти для рецепта. Фото: кадр з відео

Натерти на тертці моркву, кабачки й очищений помідор. Часник також натерти або подрібнити. Цибулю дрібно нарізати.

кабачкова ікра рецепт приготування з фото
Цибуля та морква. Фото: кадр з відео

У глибоку сковороду налити трохи олії. Обсмажити цибулю та часник до золотистості. Додати натертий помідор, моркву, запечений перець і кабачки. Добре перемішати.

смачна кабачкова ікра рецепт приготування з фото
Натерті кабачки. Фото: кадр з відео

Додати спеції: пажитник, суміш трав, сіль, соус чилі, лимонний сік і трохи води. Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні приблизно 30–40 хвилин.

домашня кабачкова ікра рецепт приготування з фото
Кабачкова ікра на пательні. Фото: кадр з відео

Готову ікру за бажанням подрібнити блендером до однорідної консистенції. Дати повністю охолонути — смак стане ще глибшим і насиченішим.

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