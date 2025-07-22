Кабачкова ікра рецепт приготування з фото — ніжна овочева закуска з прянощами

Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео

Ця кабачкова ікра — справжній смак із дитинства, який пробуджує найтепліші спогади. Вона ніжна, духмяна, з легкою кислинкою та ноткою прянощів, що додають глибини. Ідеальний варіант як самостійна закуска або намазка на хліб.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Океан смаків.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 середні;

помідор — 1 шт. (очищений від шкірки);

часник — 1 головка;

цибуля — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

перець болгарський — 1 шт.;

зерна пажитнику — щіпка;

суміш італійських або прованських трав — 1 ч. л.;

солодкий соус чилі — 1 ст. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

вода — трохи;

олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати болгарський перець: запекти його в духовці або обсмажити на сковороді, зняти шкірку, видалити насіння та нарізати дрібно.

Інгредієнти для рецепта. Фото: кадр з відео

Натерти на тертці моркву, кабачки й очищений помідор. Часник також натерти або подрібнити. Цибулю дрібно нарізати.

Цибуля та морква. Фото: кадр з відео

У глибоку сковороду налити трохи олії. Обсмажити цибулю та часник до золотистості. Додати натертий помідор, моркву, запечений перець і кабачки. Добре перемішати.

Натерті кабачки. Фото: кадр з відео

Додати спеції: пажитник, суміш трав, сіль, соус чилі, лимонний сік і трохи води. Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні приблизно 30–40 хвилин.

Кабачкова ікра на пательні. Фото: кадр з відео

Готову ікру за бажанням подрібнити блендером до однорідної консистенції. Дати повністю охолонути — смак стане ще глибшим і насиченішим.

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