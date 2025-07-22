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Главная arrow Вкус arrow Нежная кабачковая икра, как в детстве — с секретным ингредиентом arrow

Нежная кабачковая икра, как в детстве — с секретным ингредиентом

22 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Кабачковая икра рецепт приготовления с фото — нежная овощная закуска с пряностями
Кабачковая икра. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эта кабачковая икра — настоящий вкус из детства, который пробуждает самые теплые воспоминания. Она нежная, ароматная, с легкой кислинкой и ноткой пряностей, которые добавляют глубины. Идеальный вариант как самостоятельная закуска или намазка на хлеб.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Океан вкусов.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 средние;
  • помидор — 1 шт. (очищенный от кожуры);
  • чеснок — 1 головка;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • перец болгарский — 1 шт.;
  • зерна пажитника — щепотка;
  • смесь итальянских или прованских трав — 1 ч. л.;
  • сладкий соус чили — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • вода — немного;
  • масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Сначала подготовить болгарский перец: запечь его в духовке или обжарить на сковороде, снять кожицу, удалить семена и нарезать мелко.

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Ингредиенты для рецепта. Фото: кадр из видео

Натереть на терке морковь, кабачки и очищенный помидор. Чеснок также натереть или измельчить. Лук мелко нарезать.

кабачкова ікра рецепт приготування з фото
Лук и морковь. Фото: кадр из видео

В глубокую сковороду налить немного масла. Обжарить лук и чеснок до золотистости. Добавить натертый помидор, морковь, запеченный перец и кабачки. Хорошо перемешать.

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Натертые кабачки. Фото: кадр из видео

Добавить специи: пажитник, смесь трав, соль, соус чили, лимонный сок и немного воды. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне примерно 30-40 минут.

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Кабачковая икра на сковороде Фото: кадр из видео

Готовую икру по желанию измельчить блендером до однородной консистенции. Дать полностью остыть — вкус станет еще глубже и насыщеннее.

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