Кабачковая икра рецепт приготовления с фото — нежная овощная закуска с пряностями

Кабачковая икра. Фото: кадр из видео

Эта кабачковая икра — настоящий вкус из детства, который пробуждает самые теплые воспоминания. Она нежная, ароматная, с легкой кислинкой и ноткой пряностей, которые добавляют глубины. Идеальный вариант как самостоятельная закуска или намазка на хлеб.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Океан вкусов.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

кабачки — 2 средние;

помидор — 1 шт. (очищенный от кожуры);

чеснок — 1 головка;

лук — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

перец болгарский — 1 шт.;

зерна пажитника — щепотка;

смесь итальянских или прованских трав — 1 ч. л.;

сладкий соус чили — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль — по своему вкусу;

вода — немного;

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Сначала подготовить болгарский перец: запечь его в духовке или обжарить на сковороде, снять кожицу, удалить семена и нарезать мелко.

Ингредиенты для рецепта. Фото: кадр из видео

Натереть на терке морковь, кабачки и очищенный помидор. Чеснок также натереть или измельчить. Лук мелко нарезать.

Лук и морковь. Фото: кадр из видео

В глубокую сковороду налить немного масла. Обжарить лук и чеснок до золотистости. Добавить натертый помидор, морковь, запеченный перец и кабачки. Хорошо перемешать.

Натертые кабачки. Фото: кадр из видео

Добавить специи: пажитник, смесь трав, соль, соус чили, лимонный сок и немного воды. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне примерно 30-40 минут.

Кабачковая икра на сковороде Фото: кадр из видео

Готовую икру по желанию измельчить блендером до однородной консистенции. Дать полностью остыть — вкус станет еще глубже и насыщеннее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.