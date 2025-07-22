Кабачковая икра рецепт приготовления с фото — нежная овощная закуска с пряностями

Нежная кабачковая икра, как в детстве — с секретным ингредиентом
Эта кабачковая икра — настоящий вкус из детства, который пробуждает самые теплые воспоминания. Она нежная, ароматная, с легкой кислинкой и ноткой пряностей, которые добавляют глубины. Идеальный вариант как самостоятельная закуска или намазка на хлеб.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Океан вкусов.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 средние;
- помидор — 1 шт. (очищенный от кожуры);
- чеснок — 1 головка;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- перец болгарский — 1 шт.;
- зерна пажитника — щепотка;
- смесь итальянских или прованских трав — 1 ч. л.;
- сладкий соус чили — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль — по своему вкусу;
- вода — немного;
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
Сначала подготовить болгарский перец: запечь его в духовке или обжарить на сковороде, снять кожицу, удалить семена и нарезать мелко.
Натереть на терке морковь, кабачки и очищенный помидор. Чеснок также натереть или измельчить. Лук мелко нарезать.
В глубокую сковороду налить немного масла. Обжарить лук и чеснок до золотистости. Добавить натертый помидор, морковь, запеченный перец и кабачки. Хорошо перемешать.
Добавить специи: пажитник, смесь трав, соль, соус чили, лимонный сок и немного воды. Накрыть крышкой и тушить на медленном огне примерно 30-40 минут.
Готовую икру по желанию измельчить блендером до однородной консистенции. Дать полностью остыть — вкус станет еще глубже и насыщеннее.
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