Секретный ужин Умная хозяйка — рецепт приготовления вкусной запеканки из курицы с овощами и сыром

Домашняя запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо идеально подходит для занятых будней, когда нужно приготовить ужин на всю семью быстро, вкусно и из простых продуктов. Все смешивается в одной форме, заливается нежным соусом и запекается до золотистой корочки. В результате вы получите сочное мясо, насыщенное ароматами овощей, зелени и пряностей. Ужин "Умная хозяйка" — это настоящий кулинарный лайфхак.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриная грудка — 1 кг;

лук — 70 г;

болгарский перец — 70 г;

укроп — 15 г;

петрушка — 15 г;

чеснок — 2 зуб;

черный перец — 0,5 ч. л.;

смесь итальянских трав — 1 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

острый перец — по вкусу;

сыр твердый — 300 г.

Для соуса:

сливки — 150 г;

сметана — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

соль — 1,5 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать куриную грудку сначала на дольки, а затем на средние кубики — чтобы мясо хорошо чувствовалось в готовом блюде. Лук и болгарский перец нарезать кубиками среднего размера. Мелко порубить укроп и петрушку. Чеснок пропустить через пресс. Смешать все эти ингредиенты в глубокой миске, добавить черный перец, смесь итальянских трав, хмели-сунели и острый перец по своему вкусу. Все хорошо перемешать.

Курица и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса соединить сливки, сметану, яйцо, муку и соль. Перемешать до однородности — масса должна быть нежной, без комочков. Вылить соус в миску с мясом и овощами, еще раз хорошо перемешать руками или ложкой.

Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Уложить смесь в форму для запекания, разровнять поверхность ложкой. Накрыть фольгой с несколькими отверстиями для выхода пара. Запекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 30 минут. За это время натереть твердый сыр на терке.

Кусок запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

После 30 минут снять фольгу, вернуть форму в духовку еще на 10-15 минут, чтобы блюдо подрумянилось. Затем посыпать сверху сыром и снова поставить в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр растаял и образовал аппетитную корочку. Подавать горячим, со свежей зеленью или легким салатом.

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