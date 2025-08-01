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Главная arrow Вкус arrow Ужин "Умная хозяйка" — много, быстро и очень вкусно arrow

Ужин "Умная хозяйка" — много, быстро и очень вкусно

1 августа 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Секретный ужин Умная хозяйка — рецепт приготовления вкусной запеканки из курицы с овощами и сыром
Домашняя запеканка. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Это блюдо идеально подходит для занятых будней, когда нужно приготовить ужин на всю семью быстро, вкусно и из простых продуктов. Все смешивается в одной форме, заливается нежным соусом и запекается до золотистой корочки. В результате вы получите сочное мясо, насыщенное ароматами овощей, зелени и пряностей. Ужин "Умная хозяйка" — это настоящий кулинарный лайфхак.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриная грудка — 1 кг;
  • лук — 70 г;
  • болгарский перец — 70 г;
  • укроп — 15 г;
  • петрушка — 15 г;
  • чеснок — 2 зуб;
  • черный перец — 0,5 ч. л.;
  • смесь итальянских трав — 1 ч. л.;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • острый перец — по вкусу;
  • сыр твердый — 300 г.

Для соуса:

  • сливки — 150 г;
  • сметана — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль — 1,5 ч. л.

Способ приготовления

Нарезать куриную грудку сначала на дольки, а затем на средние кубики — чтобы мясо хорошо чувствовалось в готовом блюде. Лук и болгарский перец нарезать кубиками среднего размера. Мелко порубить укроп и петрушку. Чеснок пропустить через пресс. Смешать все эти ингредиенты в глубокой миске, добавить черный перец, смесь итальянских трав, хмели-сунели и острый перец по своему вкусу. Все хорошо перемешать.

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Курица и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса соединить сливки, сметану, яйцо, муку и соль. Перемешать до однородности — масса должна быть нежной, без комочков. Вылить соус в миску с мясом и овощами, еще раз хорошо перемешать руками или ложкой.

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Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Уложить смесь в форму для запекания, разровнять поверхность ложкой. Накрыть фольгой с несколькими отверстиями для выхода пара. Запекать в разогретой до 200 °C духовке примерно 30 минут. За это время натереть твердый сыр на терке.

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Кусок запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

После 30 минут снять фольгу, вернуть форму в духовку еще на 10-15 минут, чтобы блюдо подрумянилось. Затем посыпать сверху сыром и снова поставить в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр растаял и образовал аппетитную корочку. Подавать горячим, со свежей зеленью или легким салатом.

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