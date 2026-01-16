Відео
Головна Смак Лаваш + фарш — ліниві бендерики для швидкого сніданку

Лаваш + фарш — ліниві бендерики для швидкого сніданку

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 05:04
Ліниві бендерики з лаваша та фаршу — швидкий рецепт для сніданку
Ліниві бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться ситного сніданку без зайвих зусиль. Лаваш і фарш перетворюються на апетитні ліниві бендерики з хрусткою скоринкою та соковитою серединкою. Готуються швидко, виглядають апетитно й подобаються всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 2 шт. (близько 200 г);
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 7 г;
  • перець чорний мелений — до свого смаку.

Для тіста: 

  • лаваш — 4 листи;
  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • часник гранульований — 5 г;
  • паприка — 1/2–1 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю натерти на дрібній тертці або дуже дрібно подрібнити. Додати до фаршу яйце, сіль та чорний мелений перець. Ретельно перемішати масу до однорідної консистенції, щоб начинка була соковитою й добре тримала форму.

ліниві бендерики з лаваша та фаршу
Лаваш та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Листи лаваша нарізати смужками середньої ширини. Уздовж кожної смужки рівномірно викласти м’ясну начинку, не доходячи до краю. За бажанням на цьому етапі можна додати трохи натертого твердого сиру або моцарели. Загорнути лаваш із начинкою трикутником, формуючи ліниві бендерики.

рецепт лінивих бендериків з лаваша та фаршу
Яйця з молоком. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці з’єднати яйця з молоком, злегка збити виделкою до однорідності. Додати гранульований часник, паприку та сіль, ще раз перемішати. Пательню добре розігріти з невеликою кількістю олії. Кожен бендерик занурити в яєчно-молочну суміш і швидко обсмажити з усіх боків до легкої рум’яної скоринки. Смажити недовго, лише до фіксації форми та золотистого кольору лаваша.

простий рецепт лінивих бендериків з лаваша та фаршу
Готові бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажені бендерики перекласти у жаростійку форму та відправити в духовку. Запікати при 180 °C протягом 10–15 хвилин, доки м’ясна начинка повністю не приготується і не стане соковитою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
