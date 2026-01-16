Ліниві бендерики з лаваша та фаршу — швидкий рецепт для сніданку

Ліниві бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка, коли хочеться ситного сніданку без зайвих зусиль. Лаваш і фарш перетворюються на апетитні ліниві бендерики з хрусткою скоринкою та соковитою серединкою. Готуються швидко, виглядають апетитно й подобаються всій родині.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

цибуля — 2 шт. (близько 200 г);

яйце — 1 шт.;

сіль — 7 г;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Для тіста:

лаваш — 4 листи;

яйця — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

часник гранульований — 5 г;

паприка — 1/2–1 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю натерти на дрібній тертці або дуже дрібно подрібнити. Додати до фаршу яйце, сіль та чорний мелений перець. Ретельно перемішати масу до однорідної консистенції, щоб начинка була соковитою й добре тримала форму.

Лаваш та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Листи лаваша нарізати смужками середньої ширини. Уздовж кожної смужки рівномірно викласти м’ясну начинку, не доходячи до краю. За бажанням на цьому етапі можна додати трохи натертого твердого сиру або моцарели. Загорнути лаваш із начинкою трикутником, формуючи ліниві бендерики.

Яйця з молоком. Фото: smachnenke.com.ua

В окремій мисці з’єднати яйця з молоком, злегка збити виделкою до однорідності. Додати гранульований часник, паприку та сіль, ще раз перемішати. Пательню добре розігріти з невеликою кількістю олії. Кожен бендерик занурити в яєчно-молочну суміш і швидко обсмажити з усіх боків до легкої рум’яної скоринки. Смажити недовго, лише до фіксації форми та золотистого кольору лаваша.

Готові бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажені бендерики перекласти у жаростійку форму та відправити в духовку. Запікати при 180 °C протягом 10–15 хвилин, доки м’ясна начинка повністю не приготується і не стане соковитою.

