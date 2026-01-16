Видео
Лаваш + фарш — ленивые бендерики для быстрого завтрака

Дата публикации 16 января 2026 05:04
Ленивые бендерики из лаваша и фарша — быстрый рецепт для завтрака
Ленивые бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка, когда хочется сытного завтрака без лишних усилий. Лаваш и фарш превращаются в аппетитные ленивые бендерики с хрустящей корочкой и сочной серединкой. Готовятся быстро, выглядят аппетитно и нравятся всей семье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 2 шт. (около 200 г);
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 7 г;
  • перец черный молотый — по своему вкусу.

Для теста:

  • лаваш — 4 листа;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 50 мл.;
  • чеснок гранулированный — 5 г;
  • паприка — 1/2-1 ч. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук натереть на мелкой терке или очень мелко измельчить. Добавить к фаршу яйцо, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать массу до однородной консистенции, чтобы начинка была сочной и хорошо держала форму.

ліниві бендерики з лаваша та фаршу
Лаваш и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Листы лаваша нарезать полосками средней ширины. Вдоль каждой полоски равномерно выложить мясную начинку, не доходя до края. По желанию на этом этапе можно добавить немного натертого твердого сыра или моцареллы. Завернуть лаваш с начинкой треугольником, формируя ленивые бендерики.

рецепт лінивих бендериків з лаваша та фаршу
Яйца с молоком. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной миске соединить яйца с молоком, слегка взбить вилкой до однородности. Добавить гранулированный чеснок, паприку и соль, еще раз перемешать. Сковороду хорошо разогреть с небольшим количеством масла. Каждый бендерик окунуть в яично-молочную смесь и быстро обжарить со всех сторон до легкой румяной корочки. Жарить недолго, только до фиксации формы и золотистого цвета лаваша.

простий рецепт лінивих бендериків з лаваша та фаршу
Готовые бендерики. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаренные бендерики переложить в жаростойкую форму и отправить в духовку. Запекать при 180 °C в течение 10-15 минут, пока мясная начинка полностью не приготовится и не станет сочной.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
