Лаваш у домашніх умовах — дешевий і простий рецепт

Домашній лаваш. Фото: кадр з відео

Домашній лаваш — це справжня знахідка для тих, хто любить готувати смачні страви. Він готується буквально за копійки, але при цьому виходить набагато якіснішим за покупний. Тонкий, ніжний і ароматний лаваш стане основою для шаурми, рулетів, закусок чи просто заміною звичайному хлібу. Ви зможете завжди мати свіжий і м’який лаваш у себе вдома, не витрачаючи зайвих грошей.



Рецепт опублікували на YouTube каналі Будні майстра.

Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 350 г;

вода гаряча — 200 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

олія рослинна — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати у великій мисці борошно з сіллю та цукром. Додати гарячу воду та олію, швидко зібрати тісто ложкою, потім вимісити руками до гладкої, еластичної консистенції.

Тісто для лаваша. Фото: кадр з відео

Накрити тісто й залишити відпочити 15–20 хвилин. Розділити тісто на 12 частин приблизно по 50–52 г, скачати кульки, накрити, щоб не підсихали.

Шматочки тіста. Фото: кадр з відео

Розкачати кожну кульку у дуже тонкий корж діаметром 20–22 см, підпилюючи поверхню борошном за потреби.

Корж лаваша. Фото: кадр з відео

Розігріти суху пательню на середньому вогні. Готувати по одному коржу 30–40 секунд до світло-коричневих плям, перевернути й готувати ще 20–30 секунд.

Готовий лаваш. Фото: кадр з відео

Складати коржі в стопку, накривати рушником, щоб зберегти м’якість. За потреби злегка скропити водою та накрити на кілька хвилин.

