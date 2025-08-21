Лаваш в домашних условиях — дешевый и простой рецепт

Лаваш можно больше не покупать — рецепт за копейки
Домашний лаваш — это настоящая находка для тех, кто любит готовить вкусные блюда. Он готовится буквально за копейки, но при этом получается намного качественнее покупного. Тонкий, нежный и ароматный лаваш станет основой для шаурмы, рулетов, закусок или просто заменой обычному хлебу. Вы сможете всегда иметь свежий и мягкий лаваш у себя дома, не тратя лишних денег.
Вам понадобится:
- мука пшеничная — 350 г;
- вода горячая — 200 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.
Способ приготовления
Смешать в большой миске муку с солью и сахаром. Добавить горячую воду и масло, быстро собрать тесто ложкой, затем вымесить руками до гладкой, эластичной консистенции.
Накрыть тесто и оставить отдохнуть 15-20 минут. Разделить тесто на 12 частей примерно по 50-52 г, скатать шарики, накрыть, чтобы не подсыхали.
Раскатать каждый шарик в очень тонкий корж диаметром 20-22 см, подпиливая поверхность мукой при необходимости.
Разогреть сухую сковороду на среднем огне. Готовить по одному коржу 30-40 секунд до светло-коричневых пятен, перевернуть и готовить еще 20-30 секунд.
Складывать лепешки в стопку, накрывать полотенцем, чтобы сохранить мягкость. При необходимости слегка сбрызнуть водой и накрыть на несколько минут.
