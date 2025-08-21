Лаваш в домашних условиях — дешевый и простой рецепт

Домашний лаваш. Фото: кадр из видео

Домашний лаваш — это настоящая находка для тех, кто любит готовить вкусные блюда. Он готовится буквально за копейки, но при этом получается намного качественнее покупного. Тонкий, нежный и ароматный лаваш станет основой для шаурмы, рулетов, закусок или просто заменой обычному хлебу. Вы сможете всегда иметь свежий и мягкий лаваш у себя дома, не тратя лишних денег.



Рецепт опубликовали на YouTube канале Будни мастера.

Вам понадобится:

мука пшеничная — 350 г;

вода горячая — 200 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

масло растительное — 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать в большой миске муку с солью и сахаром. Добавить горячую воду и масло, быстро собрать тесто ложкой, затем вымесить руками до гладкой, эластичной консистенции.

Тесто для лаваша. Фото: кадр из видео

Накрыть тесто и оставить отдохнуть 15-20 минут. Разделить тесто на 12 частей примерно по 50-52 г, скатать шарики, накрыть, чтобы не подсыхали.

Кусочки теста. Фото: кадр из видео

Раскатать каждый шарик в очень тонкий корж диаметром 20-22 см, подпиливая поверхность мукой при необходимости.

Корж лаваша. Фото: кадр из видео

Разогреть сухую сковороду на среднем огне. Готовить по одному коржу 30-40 секунд до светло-коричневых пятен, перевернуть и готовить еще 20-30 секунд.

Готовый лаваш. Фото: кадр из видео

Складывать лепешки в стопку, накрывать полотенцем, чтобы сохранить мягкость. При необходимости слегка сбрызнуть водой и накрыть на несколько минут.

