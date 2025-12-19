Ліниві хачапурі на сковорідці за 15 хвилин — рецепт приготування з фото

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ліниві хачапурі на сковорідці — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі, але неймовірно смачні страви. Готуються всього за 15 хвилин з простих продуктів, які майже завжди є під рукою. Ідеальний варіант для ситного сніданку чи перекусу, коли хочеться побалувати себе та близьких чимось теплим і домашнім без довгої метушні на кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

ряжанка — 300 мл.;

сода — 1/3 ч. л.;

яйця — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

борошно — 150 г;

петрушка або зелена цибуля;

сир — 80-100 г;

рослинна олія — 2 ст.л.

Спосіб приготування

Налити ряжанку в глибоку миску, додати соду і залишити на одну хвилину для реакції. Розбити в миску яйце, посолити до свого смаку і перемішати. Просіяти борошно, додати в суміш і перемішати до консистенції густої сметани.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати петрушку та зелену цибулю, натерти сир на тертці, висипати зелень і сир у тісто, перемішати.

Сир та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Додати рослинну олію і ще раз перемішати. Сильно розігріти сковорідку, змастити її олією за допомогою пензлика.

Хачапурі на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Викладати тісто ложкою на сковорідку, розподіляти в формі коржів, накрити кришкою і смажити на середньому вогні 3–4 хвилини. Перевернути хачапурі та смажити ще 2 хвилини без кришки до золотистої скоринки. Подавати гарячими для максимального смаку.

