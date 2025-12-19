Відео
Ліниві хачапурі за 15 хвилин — рецепт для ситного сніданку

Ліниві хачапурі за 15 хвилин — рецепт для ситного сніданку

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 05:04
Ліниві хачапурі на сковорідці за 15 хвилин — рецепт приготування з фото
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ліниві хачапурі на сковорідці — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі, але неймовірно смачні страви. Готуються всього за 15 хвилин з простих продуктів, які майже завжди є під рукою. Ідеальний варіант для ситного сніданку чи перекусу, коли хочеться побалувати себе та близьких чимось теплим і домашнім без довгої метушні на кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • ряжанка — 300 мл.;
  • сода — 1/3 ч. л.;
  • яйця — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку; 
  • борошно — 150 г;
  • петрушка або зелена цибуля; 
  • сир — 80-100 г;
  • рослинна олія — 2 ст.л.

Спосіб приготування 

Налити ряжанку в глибоку миску, додати соду і залишити на одну хвилину для реакції. Розбити в миску яйце, посолити до свого смаку і перемішати. Просіяти борошно, додати в суміш і перемішати до консистенції густої сметани. 

рецепт лінивих хачапурі
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати петрушку та зелену цибулю, натерти сир на тертці, висипати зелень і сир у тісто, перемішати.

ліниві хачапурі за 15 хвилин
Сир та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Додати рослинну олію і ще раз перемішати. Сильно розігріти сковорідку, змастити її олією за допомогою пензлика. 

рецепт лінивих хачапурі на сніданок за 15 хвилин
Хачапурі на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Викладати тісто ложкою на сковорідку, розподіляти в формі коржів, накрити кришкою і смажити на середньому вогні 3–4 хвилини. Перевернути хачапурі та смажити ще 2 хвилини без кришки до золотистої скоринки. Подавати гарячими для максимального смаку.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

сир хачапурі рецепт кисломолочний сир рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
