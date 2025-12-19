Видео
Україна
Видео

Ленивые хачапури за 15 минут — рецепт для сытного завтрака

Ленивые хачапури за 15 минут — рецепт для сытного завтрака

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 05:04
Ленивые хачапури на сковородке за 15 минут — рецепт приготовления с фото
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Ленивые хачапури на сковородке — это настоящая находка для тех, кто ценит быстрые, но невероятно вкусные блюда. Готовятся всего за 15 минут из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой. Идеальный вариант для сытного завтрака или перекуса, когда хочется побаловать себя и близких чем-то теплым и домашним без долгой суеты на кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • ряженка — 300 мл.;
  • сода — 1/3 ч. л.;
  • яйца — 1 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • мука — 150 г;
  • петрушка или зеленый лук;
  • творог — 80-100 г;
  • растительное масло — 2 ст.л.

Способ приготовления

Налить ряженку в глубокую миску, добавить соду и оставить на одну минуту для реакции. Разбить в миску яйцо, посолить по своему вкусу и перемешать. Просеять муку, добавить в смесь и перемешать до консистенции густой сметаны.

рецепт лінивих хачапурі
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать петрушку и зеленый лук, натереть сыр на терке, высыпать зелень и сыр в тесто, перемешать.

ліниві хачапурі за 15 хвилин
Сыр и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить растительное масло и еще раз перемешать. Сильно разогреть сковородку, смазать ее маслом с помощью кисточки.

рецепт лінивих хачапурі на сніданок за 15 хвилин
Хачапури на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Выкладывать тесто ложкой на сковородку, распределять в форме лепешек, накрыть крышкой и жарить на среднем огне 3-4 минуты. Перевернуть хачапури и жарить еще 2 минуты без крышки до золотистой корочки. Подавать горячими для максимального вкуса.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

сыр хачапури рецепт творог рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
