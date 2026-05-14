Ліниві вареники з капустою без ліплення: швидкий рецепт
Дата публікації: 14 травня 2026 14:44
Ліниві вареники. Фото: кадр з відео
Якщо не хочеться довго ліпити вареники, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ліниві вареники з капустою виходять ніжними, ситними та дуже домашніми. Мінімум клопоту, доступні інгредієнти й знайомий смак, який точно сподобається всій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 400–600 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- капуста свіжа — 400–500 г;
- вершкове масло — невеликий шматочок;
- олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити до м’якості.
- Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці та обсмажити на сковороді з олією і шматочком вершкового масла до золотистості.
- Додати нашатковану капусту, посолити, поперчити та тушкувати приблизно 15–20 хвилин до м’якості.
- Гарячу картоплю розім’яти у пюре, додати яйця та борошно.
- Перемішати до однорідної, м’якої маси. Якщо тісто виходить занадто рідким — додати ще трохи борошна.
- У киплячу воду ложкою викладати невеликі порції картопляного тіста. Варити приблизно 1 хвилину після спливання.
- Готові ліниві вареники викласти на тарілку та зверху додати тушковану капусту.
