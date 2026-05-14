Ліниві вареники з капустою без ліплення: швидкий рецепт

Ліниві вареники з капустою без ліплення: швидкий рецепт

Дата публікації: 14 травня 2026 14:44
Ліниві вареники. Фото: кадр з відео

Якщо не хочеться довго ліпити вареники, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ліниві вареники з капустою виходять ніжними, ситними та дуже домашніми. Мінімум клопоту, доступні інгредієнти й знайомий смак, який точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 400–600 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • капуста свіжа — 400–500 г;
  • вершкове масло — невеликий шматочок;
  • олія — для смаження;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити до м’якості.
  2. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці та обсмажити на сковороді з олією і шматочком вершкового масла до золотистості.
  3. Додати нашатковану капусту, посолити, поперчити та тушкувати приблизно 15–20 хвилин до м’якості.
  4. Гарячу картоплю розім’яти у пюре, додати яйця та борошно.
  5. Перемішати до однорідної, м’якої маси. Якщо тісто виходить занадто рідким — додати ще трохи борошна.
  6. У киплячу воду ложкою викладати невеликі порції картопляного тіста. Варити приблизно 1 хвилину після спливання.
  7. Готові ліниві вареники викласти на тарілку та зверху додати тушковану капусту.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
