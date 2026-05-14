Ліниві вареники з капустою без ліплення: швидкий рецепт

Ліниві вареники. Фото: кадр з відео

Якщо не хочеться довго ліпити вареники, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Ліниві вареники з капустою виходять ніжними, ситними та дуже домашніми. Мінімум клопоту, доступні інгредієнти й знайомий смак, який точно сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 400–600 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2–3 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

капуста свіжа — 400–500 г;

вершкове масло — невеликий шматочок;

олія — для смаження;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити до м’якості. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці та обсмажити на сковороді з олією і шматочком вершкового масла до золотистості. Додати нашатковану капусту, посолити, поперчити та тушкувати приблизно 15–20 хвилин до м’якості. Гарячу картоплю розім’яти у пюре, додати яйця та борошно. Перемішати до однорідної, м’якої маси. Якщо тісто виходить занадто рідким — додати ще трохи борошна. У киплячу воду ложкою викладати невеликі порції картопляного тіста. Варити приблизно 1 хвилину після спливання. Готові ліниві вареники викласти на тарілку та зверху додати тушковану капусту.

