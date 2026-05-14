Главная Вкус Ленивые вареники с капустой без лепки: быстрый рецепт

Дата публикации 14 мая 2026 14:44
Ленивые вареники. Фото: кадр из видео

Если не хочется долго лепить вареники, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивые вареники с капустой получаются нежными, сытными и очень домашними. Минимум хлопот, доступные ингредиенты и знакомый вкус, который точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 400-600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • капуста свежая — 400-500 г;
  • сливочное масло — небольшой кусочек;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.
рецепт лінивих вареників
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить до мягкости.
  2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке и обжарить на сковороде с растительным маслом и кусочком сливочного масла до золотистости.
  3. Добавить нашинкованную капусту, посолить, поперчить и тушить примерно 15-20 минут до мягкости.
  4. Горячий картофель размять в пюре, добавить яйца и муку.
  5. Перемешать до однородной, мягкой массы. Если тесто получается слишком жидким — добавить еще немного муки.
  6. В кипящую воду ложкой выкладывать небольшие порции картофельного теста. Варить примерно 1 минуту после всплытия.
  7. Готовые ленивые вареники выложить на тарелку и сверху добавить тушеную капусту.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
