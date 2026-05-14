Ленивые вареники с капустой без лепки: быстрый рецепт
Дата публикации 14 мая 2026 14:44
Ленивые вареники. Фото: кадр из видео
Если не хочется долго лепить вареники, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивые вареники с капустой получаются нежными, сытными и очень домашними. Минимум хлопот, доступные ингредиенты и знакомый вкус, который точно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 400-600 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2-3 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- капуста свежая — 400-500 г;
- сливочное масло — небольшой кусочек;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить до мягкости.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке и обжарить на сковороде с растительным маслом и кусочком сливочного масла до золотистости.
- Добавить нашинкованную капусту, посолить, поперчить и тушить примерно 15-20 минут до мягкости.
- Горячий картофель размять в пюре, добавить яйца и муку.
- Перемешать до однородной, мягкой массы. Если тесто получается слишком жидким — добавить еще немного муки.
- В кипящую воду ложкой выкладывать небольшие порции картофельного теста. Варить примерно 1 минуту после всплытия.
- Готовые ленивые вареники выложить на тарелку и сверху добавить тушеную капусту.
