Ленивые вареники с капустой без лепки: быстрый рецепт

Если не хочется долго лепить вареники, этот рецепт станет настоящей находкой. Ленивые вареники с капустой получаются нежными, сытными и очень домашними. Минимум хлопот, доступные ингредиенты и знакомый вкус, который точно понравится всей семье.

Вам понадобится:

картофель — 400-600 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 2-3 ст. л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

капуста свежая — 400-500 г;

сливочное масло — небольшой кусочек;

масло — для жарки;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить до мягкости. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке и обжарить на сковороде с растительным маслом и кусочком сливочного масла до золотистости. Добавить нашинкованную капусту, посолить, поперчить и тушить примерно 15-20 минут до мягкости. Горячий картофель размять в пюре, добавить яйца и муку. Перемешать до однородной, мягкой массы. Если тесто получается слишком жидким — добавить еще немного муки. В кипящую воду ложкой выкладывать небольшие порции картофельного теста. Варить примерно 1 минуту после всплытия. Готовые ленивые вареники выложить на тарелку и сверху добавить тушеную капусту.

