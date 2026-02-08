Відео
Головна Смак Ліниві вареники з картоплею за 20 хвилин — вони просто тануть у роті

Ліниві вареники з картоплею за 20 хвилин — вони просто тануть у роті

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 01:04
Ліниві вареники з картоплею за 20 хвилин — простий домашній рецепт
Ліниві вареники з картоплею. Фото: smakuiemo.com.ua

Ліниві вареники з картоплею — це страва, яка рятує, коли немає часу на довге ліплення. Ніжне тісто, ароматні спеції та рум’яна заправка зі шкварками роблять цей рецепт універсальним для обіду чи швидкої вечері. Саме такі вареники зникають з тарілок першими.

Рецепт опублікували Smakuiemo. 

Вам знадобиться:

  • картопля — 400 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 120 г;
  • сіль — за смаком;
  • мускатний горіх — ¼ ч. л.;
  • сушений часник — ½ ч. л.;
  • грудинка, бекон або сало — 150 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати середніми шматками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Розім’яти картоплю в однорідне пюре, додати вершкове масло і залишити масу трохи охолонути.

линиві вареники з картоплею
Картопляне пюре. Фото: smakuiemo.com.ua

У тепле пюре додати яйце, сіль, мускатний горіх і сушений часник. Добре перемішати до однорідності. Поступово додати борошно й замісити м’яке, ніжне тісто, яке легко тримає форму і не забите борошном.

рецепт картопляних лінивих вареників
Картопляне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Готове тісто викласти на присипану поверхню, сформувати ковбаски та нарізати невеликими шматочками. У каструлі закип’ятити воду, злегка підсолити та обережно опустити ліниві вареники. Готувати до моменту, коли вони спливуть, після чого проварити ще короткий час і вийняти шумівкою.

рецепт картопляних лінивих вареників
Ліниві вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Паралельно підготувати заправку. Щоковину, бекон або сало нарізати дрібними шматочками та обсмажити на сковороді з рослинною олією до рум’яної скоринки. Додати дрібно нарізану цибулю й готувати до м’якості та насиченого аромату.

ліниві вареники з беконом
Бекон на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові ліниві вареники перекласти до сковороди з підсмажкою та обережно перемішати, щоб кожен шматочок увібрав смак шкварок і цибулі.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
