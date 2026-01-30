Перевірений рецепт вареників — еластичне тісто і соковиті начинки

Рецепт вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт вареників — справжня класика для великих сімей та продажу. Тісто виходить еластичним і міцним, не рветься під час варіння, а начинки з картоплі або кисломолочного сиру залишаються соковитими та ароматними. Ви легко зможете приготувати відразу сотню вареників, і всі вони будуть однаково ніжними та смачними. Ідеальний спосіб заощадити час і отримати ідеальні вареники без складних технік.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

пшеничне борошно — 800 г;

сіль — 1 ч. л.;

олія рослинна — 2 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

вода гаряча — 400 мл.

Для начинки з картоплі:

картопля — 1,5 кг;

масло вершкове — 20–30 г;

сіль — 0,5 ст. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

цибуля ріпчаста — 3 шт.

Для солодкої начинки з кисломолочного сиру:

кисломолочний сир — 350 г;

жовток — 1 шт.;

цукор — 2,5 ст. л.;

цукор ванільний — 1 уп.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. В окремій ємності з’єднати яйця з олією та збити до однорідності.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити суміш у борошно, поступово додаючи гарячу воду, і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на пів години для розкриття клейковини.

Тісто для вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Для картопляної начинки відварити картоплю до м’якості, розім’яти, додати вершкове масло, сіль і перець. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистості та змішати з картоплею.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для солодкої начинки перетерти кисломолочний сир, додати жовток, цукор та ванільний цукор до кремової консистенції.

Вареники у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розкачати тонким пластом, вирізати кружальця, викласти начинку і щільно защипнути краї.

Вареники з картоплею. Фото: smakuiemo.com.ua

Варити вареники у підсоленій воді до того моменту, коли вони спливуть і стануть пружними. Подавати гарячими з маслом, сметаною або улюбленим соусом.

