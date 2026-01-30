Перевірений рецепт вареників — еластичне тісто і соковиті начинки

Рецепт вареників — краще тісто, так готують на продаж по 100 шт
Цей рецепт вареників — справжня класика для великих сімей та продажу. Тісто виходить еластичним і міцним, не рветься під час варіння, а начинки з картоплі або кисломолочного сиру залишаються соковитими та ароматними. Ви легко зможете приготувати відразу сотню вареників, і всі вони будуть однаково ніжними та смачними. Ідеальний спосіб заощадити час і отримати ідеальні вареники без складних технік.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- пшеничне борошно — 800 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія рослинна — 2 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- вода гаряча — 400 мл.
Для начинки з картоплі:
- картопля — 1,5 кг;
- масло вершкове — 20–30 г;
- сіль — 0,5 ст. л.;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- цибуля ріпчаста — 3 шт.
Для солодкої начинки з кисломолочного сиру:
- кисломолочний сир — 350 г;
- жовток — 1 шт.;
- цукор — 2,5 ст. л.;
- цукор ванільний — 1 уп.
Спосіб приготування
У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. В окремій ємності з’єднати яйця з олією та збити до однорідності.
Влити суміш у борошно, поступово додаючи гарячу воду, і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на пів години для розкриття клейковини.
Для картопляної начинки відварити картоплю до м’якості, розім’яти, додати вершкове масло, сіль і перець. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистості та змішати з картоплею.
Для солодкої начинки перетерти кисломолочний сир, додати жовток, цукор та ванільний цукор до кремової консистенції.
Тісто розкачати тонким пластом, вирізати кружальця, викласти начинку і щільно защипнути краї.
Варити вареники у підсоленій воді до того моменту, коли вони спливуть і стануть пружними. Подавати гарячими з маслом, сметаною або улюбленим соусом.
