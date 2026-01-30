Відео
Рецепт вареників — краще тісто, так готують на продаж по 100 шт

Дата публікації: 30 січня 2026 15:04
Перевірений рецепт вареників — еластичне тісто і соковиті начинки
Рецепт вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт вареників — справжня класика для великих сімей та продажу. Тісто виходить еластичним і міцним, не рветься під час варіння, а начинки з картоплі або кисломолочного сиру залишаються соковитими та ароматними. Ви легко зможете приготувати відразу сотню вареників, і всі вони будуть однаково ніжними та смачними. Ідеальний спосіб заощадити час і отримати ідеальні вареники без складних технік.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться: 

  • пшеничне борошно — 800 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія рослинна — 2 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • вода гаряча — 400 мл.

Для начинки з картоплі:

  • картопля — 1,5 кг;
  • масло вершкове — 20–30 г;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
  • цибуля ріпчаста — 3 шт.

Для солодкої начинки з кисломолочного сиру:

  • кисломолочний сир — 350 г;
  • жовток — 1 шт.;
  • цукор — 2,5 ст. л.;
  • цукор ванільний — 1 уп.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. В окремій ємності з’єднати яйця з олією та збити до однорідності.

рецепт тіста для вареників
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити суміш у борошно, поступово додаючи гарячу воду, і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на пів години для розкриття клейковини.

рецепт вареників
Тісто для вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Для картопляної начинки відварити картоплю до м’якості, розім’яти, додати вершкове масло, сіль і перець. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотистості та змішати з картоплею.

смачні вареники з сиром
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для солодкої начинки перетерти кисломолочний сир, додати жовток, цукор та ванільний цукор до кремової консистенції.

рецепт вареників з картоплею
Вареники у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Тісто розкачати тонким пластом, вирізати кружальця, викласти начинку і щільно защипнути краї.

рецепт вареників з картоплею
Вареники з картоплею. Фото: smakuiemo.com.ua

Варити вареники у підсоленій воді до того моменту, коли вони спливуть і стануть пружними. Подавати гарячими з маслом, сметаною або улюбленим соусом.

картопля рецепт кисломолочний сир Українська кухня вареники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
