Проверенный рецепт вареников — эластичное тесто и сочные начинки

Рецепт вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт вареников — настоящая классика для больших семей и продаж. Тесто получается эластичным и прочным, не рвется во время варки, а начинки из картофеля или творога остаются сочными и ароматными. Вы легко сможете приготовить сразу сотню вареников, и все они будут одинаково нежными и вкусными. Идеальный способ сэкономить время и получить идеальные вареники без сложных техник.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

пшеничная мука — 800 г;

соль — 1 ч. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

вода горячая — 400 мл.

Для начинки из картофеля:

картофель — 1,5 кг;

масло сливочное — 20-30 г;

соль — 0,5 ст. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

лук репчатый — 3 шт.

Для сладкой начинки из творога:

творог — 350 г;

желток — 1 шт.;

сахар — 2,5 ст. л.;

сахар ванильный — 1 уп.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. В отдельной емкости соединить яйца с маслом и взбить до однородности.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить смесь в муку, постепенно добавляя горячую воду, и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса для раскрытия клейковины.

Тесто для вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Для картофельной начинки отварить картофель до мягкости, размять, добавить сливочное масло, соль и перец. Лук мелко нарезать, обжарить до золотистости и смешать с картофелем.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для сладкой начинки перетереть творог, добавить желток, сахар и ванильный сахар до кремовой консистенции.

Вареники в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто раскатать тонким пластом, вырезать кружочки, выложить начинку и плотно защипнуть края.

Вареники с картофелем. Фото: smakuiemo.com.ua

Варить вареники в подсоленной воде до того момента, когда они всплывут и станут упругими. Подавать горячими с маслом, сметаной или любимым соусом.

