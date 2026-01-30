Видео
Рецепт вареников — лучшее тесто, так готовят на продажу по 100 шт

Рецепт вареников — лучшее тесто, так готовят на продажу по 100 шт

Дата публикации 30 января 2026 15:04
Проверенный рецепт вареников — эластичное тесто и сочные начинки
Рецепт вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт вареников — настоящая классика для больших семей и продаж. Тесто получается эластичным и прочным, не рвется во время варки, а начинки из картофеля или творога остаются сочными и ароматными. Вы легко сможете приготовить сразу сотню вареников, и все они будут одинаково нежными и вкусными. Идеальный способ сэкономить время и получить идеальные вареники без сложных техник.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пшеничная мука — 800 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • вода горячая — 400 мл.

Для начинки из картофеля:

  • картофель — 1,5 кг;
  • масло сливочное — 20-30 г;
  • соль — 0,5 ст. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • лук репчатый — 3 шт.

Для сладкой начинки из творога:

  • творог — 350 г;
  • желток — 1 шт.;
  • сахар — 2,5 ст. л.;
  • сахар ванильный — 1 уп.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. В отдельной емкости соединить яйца с маслом и взбить до однородности.

рецепт тіста для вареників
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить смесь в муку, постепенно добавляя горячую воду, и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса для раскрытия клейковины.

рецепт вареників
Тесто для вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Для картофельной начинки отварить картофель до мягкости, размять, добавить сливочное масло, соль и перец. Лук мелко нарезать, обжарить до золотистости и смешать с картофелем.

смачні вареники з сиром
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Для сладкой начинки перетереть творог, добавить желток, сахар и ванильный сахар до кремовой консистенции.

рецепт вареників з картоплею
Вареники в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Тесто раскатать тонким пластом, вырезать кружочки, выложить начинку и плотно защипнуть края.

рецепт вареників з картоплею
Вареники с картофелем. Фото: smakuiemo.com.ua

Варить вареники в подсоленной воде до того момента, когда они всплывут и станут упругими. Подавать горячими с маслом, сметаной или любимым соусом.

картошка рецепт творог Украинская кухня вареники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
