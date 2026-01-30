Проверенный рецепт вареников — эластичное тесто и сочные начинки

Рецепт вареников — лучшее тесто, так готовят на продажу по 100 шт
Этот рецепт вареников — настоящая классика для больших семей и продаж. Тесто получается эластичным и прочным, не рвется во время варки, а начинки из картофеля или творога остаются сочными и ароматными. Вы легко сможете приготовить сразу сотню вареников, и все они будут одинаково нежными и вкусными. Идеальный способ сэкономить время и получить идеальные вареники без сложных техник.
Вам понадобится:
- пшеничная мука — 800 г;
- соль — 1 ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- вода горячая — 400 мл.
Для начинки из картофеля:
- картофель — 1,5 кг;
- масло сливочное — 20-30 г;
- соль — 0,5 ст. л.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- лук репчатый — 3 шт.
Для сладкой начинки из творога:
- творог — 350 г;
- желток — 1 шт.;
- сахар — 2,5 ст. л.;
- сахар ванильный — 1 уп.
Способ приготовления
В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. В отдельной емкости соединить яйца с маслом и взбить до однородности.
Влить смесь в муку, постепенно добавляя горячую воду, и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на полчаса для раскрытия клейковины.
Для картофельной начинки отварить картофель до мягкости, размять, добавить сливочное масло, соль и перец. Лук мелко нарезать, обжарить до золотистости и смешать с картофелем.
Для сладкой начинки перетереть творог, добавить желток, сахар и ванильный сахар до кремовой консистенции.
Тесто раскатать тонким пластом, вырезать кружочки, выложить начинку и плотно защипнуть края.
Варить вареники в подсоленной воде до того момента, когда они всплывут и станут упругими. Подавать горячими с маслом, сметаной или любимым соусом.
