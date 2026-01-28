Молдавские вареники — рецепт с необычной начинкой и мягким тестом

"Молдавские вареники". Фото: gospodynka.com.ua

Молдавские вареники — это тот самый рецепт, который когда-то готовили без спешки и с душой. Такие вареники не развариваются, не рвутся и остаются сочными даже после повторного подогрева. Именно поэтому этот рецепт стоит сохранить — он простой, проверенный и по-настоящему домашний.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука — 600 г;

соль — 1 ч. л.;

кефир — 400 мл.

Для начинки:

картофель — 900 г;

лук репчатый — 3 шт.;

соль — по своему вкусу;

молоко — по своему вкусу;

масло — для обжаривания;

сливочное масло — для обжаривания и подачи.

Способ приготовления

Муку просеять в большую миску, добавить соль и хорошо перемешать. Сделать углубление в центре и добавить кефир. Начать замешивать тесто ложкой, а когда масса станет гуще, продолжить замес руками. Вымешивать до получения мягкого, эластичного теста, которое немного липнет к рукам, но хорошо держит форму. Готовое тесто накрыть полотенцем или пленкой и оставить отдыхать на 1 час. За это время один раз обмять его, чтобы структура стала еще более пластичной и однородной.

Тесто и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить, нарезать крупными кусками, добавить соль и отварить до полной готовности. Лук очистить, нарезать средним кубиком и обжарить на хорошо разогретом растительном масле до полупрозрачности. Добавить сливочное масло и довести лук до легкого золотистого цвета, чтобы вкус стал мягче и насыщеннее. Из готового картофеля слить отвар, добавить немного молока и сливочное масло. Растолочь до нежного пюре без комочков, после чего добавить жареный лук вместе с жиром и хорошо перемешать. Начинка должна быть ароматной, мягкой и не слишком сухой.

Вареники в воде. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на три части. Из каждой сформировать колбаску на чистой поверхности без добавления муки. Нарезать на одинаковые заготовки, слегка присыпать мукой, чтобы они не слипались. Каждую заготовку раскатать в тонкий кружочек, выложить начинку и тщательно защипнуть края. Сформировать все вареники аналогичным способом.

Вареники с маслом. Фото: gospodynka.com.ua

Варить вареники в большом количестве подсоленной кипящей воды небольшими порциями. С момента повторного закипания варить около 50 секунд, после чего сразу вынимать шумовкой. Перекладывать горячие вареники в миску и добавлять сливочное масло, чтобы они не слипались. Подавать молдавские вареники горячими — со сметаной, маслом или просто так. Тесто получается нежным и крепким, начинка — сочной.

