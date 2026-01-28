Молдавские вареники — рецепт с необычной начинкой и мягким тестом

"Молдавские вареники" — рецепт необычной начинки + вкусное тесто
Молдавские вареники — это тот самый рецепт, который когда-то готовили без спешки и с душой. Такие вареники не развариваются, не рвутся и остаются сочными даже после повторного подогрева. Именно поэтому этот рецепт стоит сохранить — он простой, проверенный и по-настоящему домашний.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 600 г;
- соль — 1 ч. л.;
- кефир — 400 мл.
Для начинки:
- картофель — 900 г;
- лук репчатый — 3 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- молоко — по своему вкусу;
- масло — для обжаривания;
- сливочное масло — для обжаривания и подачи.
Способ приготовления
Муку просеять в большую миску, добавить соль и хорошо перемешать. Сделать углубление в центре и добавить кефир. Начать замешивать тесто ложкой, а когда масса станет гуще, продолжить замес руками. Вымешивать до получения мягкого, эластичного теста, которое немного липнет к рукам, но хорошо держит форму. Готовое тесто накрыть полотенцем или пленкой и оставить отдыхать на 1 час. За это время один раз обмять его, чтобы структура стала еще более пластичной и однородной.
Картофель очистить, нарезать крупными кусками, добавить соль и отварить до полной готовности. Лук очистить, нарезать средним кубиком и обжарить на хорошо разогретом растительном масле до полупрозрачности. Добавить сливочное масло и довести лук до легкого золотистого цвета, чтобы вкус стал мягче и насыщеннее. Из готового картофеля слить отвар, добавить немного молока и сливочное масло. Растолочь до нежного пюре без комочков, после чего добавить жареный лук вместе с жиром и хорошо перемешать. Начинка должна быть ароматной, мягкой и не слишком сухой.
Тесто разделить на три части. Из каждой сформировать колбаску на чистой поверхности без добавления муки. Нарезать на одинаковые заготовки, слегка присыпать мукой, чтобы они не слипались. Каждую заготовку раскатать в тонкий кружочек, выложить начинку и тщательно защипнуть края. Сформировать все вареники аналогичным способом.
Варить вареники в большом количестве подсоленной кипящей воды небольшими порциями. С момента повторного закипания варить около 50 секунд, после чего сразу вынимать шумовкой. Перекладывать горячие вареники в миску и добавлять сливочное масло, чтобы они не слипались. Подавать молдавские вареники горячими — со сметаной, маслом или просто так. Тесто получается нежным и крепким, начинка — сочной.
