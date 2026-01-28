Молдавські вареники — рецепт з незвичною начинкою та м’яким тістом

"Молдавські вареники". Фото: gospodynka.com.ua

Молдавські вареники — це той самий рецепт, який колись готували без поспіху й з душею. Такі вареники не розварюються, не рвуться й залишаються соковитими навіть після повторного підігріву. Саме тому цей рецепт варто зберегти — він простий, перевірений і по-справжньому домашній.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 600 г;

сіль — 1 ч. л.;

кефір — 400 мл.

Для начинки:

картопля — 900 г;

цибуля ріпчаста — 3 шт.;

сіль — до свого смаку;

молоко — до свого смаку;

олія — для обсмажування;

вершкове масло — для обсмажування та подачі.

Спосіб приготування

Борошно просіяти у велику миску, додати сіль і добре перемішати. Зробити заглиблення в центрі та додати кефір. Почати замішувати тісто ложкою, а коли маса стане густішою, продовжити заміс руками. Вимішувати до отримання м’якого, еластичного тіста, яке трохи липне до рук, але добре тримає форму. Готове тісто накрити рушником або плівкою та залишити відпочивати на 1 годину. За цей час один раз обім’яти його, щоб структура стала ще більш пластичною та однорідною.

Тісто та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати великими шматками, додати сіль і відварити до повної готовності. Цибулю очистити, нарізати середнім кубиком і обсмажити на добре розігрітій олії до напівпрозорості. Додати вершкове масло й довести цибулю до легкого золотистого кольору, щоб смак став м’якшим і насиченішим. З готової картоплі злити відвар, додати трохи молока та вершкове масло. Розтовкти до ніжного пюре без грудочок, після чого додати смажену цибулю разом із жиром і добре перемішати. Начинка повинна бути ароматною, м’якою та не надто сухою.

Вареники у воді. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на три частини. З кожної сформувати ковбаску на чистій поверхні без додавання борошна. Нарізати на однакові заготовки, злегка присипати борошном, щоб вони не злипалися. Кожну заготовку розкачати в тонкий кружечок, викласти начинку та ретельно защипнути краї. Сформувати всі вареники аналогічним способом.

Вареники з маслом. Фото: gospodynka.com.ua

Варити вареники у великій кількості підсоленої киплячої води невеликими порціями. З моменту повторного закипання варити близько 50 секунд, після чого одразу виймати шумівкою. Перекладати гарячі вареники в миску та додавати вершкове масло, щоб вони не злипалися. Подавати молдавські вареники гарячими — зі сметаною, маслом або просто так. Тісто виходить ніжним і міцним, начинка — соковитою.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.