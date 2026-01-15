Відео
Ліниві вареники за 20 хвилин — знадобиться на 600 г картоплі

Ліниві вареники за 20 хвилин — знадобиться на 600 г картоплі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 15:04
Ліниві вареники з картоплею — швидкий рецепт за 20 хвилин
Ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Ліниві вареники — це швидка та дуже смачна страва, яка виручає, коли часу мало. Картопля, м’яке тісто та ароматне вершкове масло роблять їх ніжними й ситними. Подайте зі сметаною та смаженою цибулею, і страва стане улюбленою на вашому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • картопля очищена — 600 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • вершкове масло м’яке — 30 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 400–450 г.

Для подачі:

  • вершкове масло або сметана;
  • смажена цибуля.

Спосіб приготування

Картоплю перекласти у каструлю з підсоленою водою, довести до кипіння та варити до повної готовності. Коли картопля стане м’якою, злити воду й розім’яти її в пюре, додавши шматочок м’якого вершкового масла для ніжності й аромату. Пюре залишити трохи остигати, щоб воно було теплим, а не гарячим, перед додаванням яєць.

рецепт лінивих вареників з картоплі
Картопля та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Додати у пюре сіль і свіжомелений чорний перець до свого смаку, розбити яйця та ретельно перемішати до однорідної маси. Поступово всипати просіяне борошно, акуратно замішуючи м’яке, еластичне тісто з легкою липкістю.

ліниві вареники з картоплі
Ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто викласти на присипану борошном поверхню, розділити на частини. Одну частину скатати у "ковбаску" та нарізати на невеликі шматочки. Вареники можна відварювати одразу або заморозити для подальшого використання.

смачні ліниві вареники
Ліниві вареники з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

У каструлі довести до кипіння воду з невеликою кількістю солі. Обережно опустити вареники в киплячу воду, трохи перемішати, щоб вони не прилипли до дна. Варити 3–5 хвилин після закипання. Вийняти шумівкою та перекласти у тарілку. Додати кілька шматочків вершкового масла для аромату. Подавати вареники зі сметаною та смаженою цибулею, за бажанням можна додати шматочки бекону для більш насиченого смаку.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

картопля рецепт вареники обід сметана
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
