Ліниві вареники з картоплею — швидкий рецепт за 20 хвилин

Ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Ліниві вареники — це швидка та дуже смачна страва, яка виручає, коли часу мало. Картопля, м’яке тісто та ароматне вершкове масло роблять їх ніжними й ситними. Подайте зі сметаною та смаженою цибулею, і страва стане улюбленою на вашому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

картопля очищена — 600 г;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

вершкове масло м’яке — 30 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 400–450 г.

Для подачі:

вершкове масло або сметана;

смажена цибуля.

Спосіб приготування

Картоплю перекласти у каструлю з підсоленою водою, довести до кипіння та варити до повної готовності. Коли картопля стане м’якою, злити воду й розім’яти її в пюре, додавши шматочок м’якого вершкового масла для ніжності й аромату. Пюре залишити трохи остигати, щоб воно було теплим, а не гарячим, перед додаванням яєць.

Картопля та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Додати у пюре сіль і свіжомелений чорний перець до свого смаку, розбити яйця та ретельно перемішати до однорідної маси. Поступово всипати просіяне борошно, акуратно замішуючи м’яке, еластичне тісто з легкою липкістю.

Ліниві вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто викласти на присипану борошном поверхню, розділити на частини. Одну частину скатати у "ковбаску" та нарізати на невеликі шматочки. Вареники можна відварювати одразу або заморозити для подальшого використання.

Ліниві вареники з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

У каструлі довести до кипіння воду з невеликою кількістю солі. Обережно опустити вареники в киплячу воду, трохи перемішати, щоб вони не прилипли до дна. Варити 3–5 хвилин після закипання. Вийняти шумівкою та перекласти у тарілку. Додати кілька шматочків вершкового масла для аромату. Подавати вареники зі сметаною та смаженою цибулею, за бажанням можна додати шматочки бекону для більш насиченого смаку.

