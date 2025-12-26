Відео
Україна
Вареники з капустою — слухняне тісто та часникова заправка

Вареники з капустою — слухняне тісто та часникова заправка

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 15:04
Вареники з капустою — традиційний рецепт зі слухняним тістом і золотистою цибулею
Вареники з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Вареники з капустою — це класика української кухні, без якої складно уявити пісний та святковий стіл. У цьому рецепті тісто легко розкачується й не рветься, а начинка виходить насиченою та ароматною. Золотиста цибуля додає страві особливого смаку, а часникова заправка робить подачу ще апетитнішою. Такий варіант вареників смакує і в будень, і на великі родинні свята.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • квашена капуста — 1 кг;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Для тіста:

  • борошно пшеничне — 1 кг;
  • вода кімнатної температури — 500 мл.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • олія — 4 ст. л.

Для заправки:

  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • часникова заправка — за бажанням.

Спосіб приготування

Квашену капусту перекласти в каструлю, додати холодну воду так, щоб вона лише покривала капусту. Довести до кипіння та варити до м’якості. Якщо капуста надто кисла, попередньо промити її водою. Готову капусту повністю охолодити, дуже ретельно відтиснути від рідини та дрібно посікти ножем.

вареники з капустою
Капуста та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Борошно просіяти у велику миску, додати сіль і олію. Поступово додати воду кімнатної температури, спочатку перемішати ложкою, потім замісити руками. Вимішувати тісто близько 8 хвилин, поки воно не стане гладким, м’яким і еластичним. Сформувати кулю, накрити рушником або плівкою та залишити відпочивати на 20 хвилин.

тісто для вареників
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю для начинки дрібно нарізати, викласти на сковороду з розігрітою олією та обсмажити до м’якого золотистого кольору. Частину засмажки відкласти для подачі. До решти цибулі додати підготовлену капусту, перемішати та обсмажити кілька хвилин, щоб начинка стала більш сухою та ароматною. Додати сіль і чорний мелений перець за смаком, після чого начинку повністю охолодити.

рецепт вареників
Часник та олія. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розкачати в пласт середньої товщини, вирізати кружечки. У центр кожного викласти капустяну начинку, з’єднати краї та добре защипнути. У великій каструлі закип’ятити підсолену воду, обережно додати вареники та перемішати. Після того як вони спливуть, готувати ще 3 хвилини. Вийняти шумівкою. Гарячі вареники подати з відкладеною смаженою цибулею. За бажанням додати ароматну часникову заправку.

часник рецепт Українська кухня вареники тісто
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
