Спробуйте ці вареники й не захочете інших — золото, а не рецепт

Спробуйте ці вареники й не захочете інших — золото, а не рецепт

Дата публікації: 25 грудня 2025 15:04
Вареники з сиром з тіста на окропі — золото, а не рецепт
Вареники зі сметаною. Фото: gospodynka.com.ua

Ці вареники готуються так, як робили колись у кожній родині. Тонке тісто на окропі, м’яка сирна начинка та простий спосіб ліплення дають результат, який хочеться повторювати знову і знову. Спробуйте один раз — і інших вареників вам більше не захочеться.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • борошно — 650 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • окріп — 300 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 2 ст. л.

Для начинки:

  • сир кисломолочний жирний — 1 кг;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • вершкове масло — для подачі.

Спосіб приготування

Для тіста у чашу міксера всипати борошно та додати сіль. Влити окріп і почати замішування. Коли маса збереться в грудочки, додати яйце та олію. Важливо вводити яйце саме після окропу, щоб воно не згорнулося. Продовжувати замішування, поки тісто не стане еластичним, теплим і податливим. Воно має бути середньої щільності та не липнути до рук. Сформувати кульку, загорнути в плівку або пакет і залишити відпочивати приблизно на 15 хвилин.

вареники з сиром з тіста на окропі
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки у глибокій мисці з’єднати сир, яйця та сіль. Добре розім’яти виделкою до однорідної, м’якої маси. Спробувати на смак і за потреби додати ще солі. Сир краще використовувати сухий, домашній. Якщо він надто вологий, можна додати 1 ст. л. манки.

рецепт вареників з сиром з тіста на окропі
Приготування вареників. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на 4 частини, кожну сформувати в кульку й тримати під плівкою, щоб не підсихало. Робочу поверхню злегка присипати борошном і розкачати одну частину тіста тонким пластом. Нарізати тісто смужками, а потім — квадратиками середнього розміру. Обрізки зібрати та використати повторно. На кожен квадратик викласти повну чайну ложку сирної начинки. Сформувати вареники зручної форми, добре защипуючи краї, щоб начинка не витікала під час варіння.

простий рецепт вареників з сиром з тіста на окропі
Готові вареники. Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі закип’ятити воду, посолити. Викласти вареники партіями. Коли вони спливуть на поверхню, одразу вийняти шумівкою — довго варити не потрібно, тісто тонке й ніжне. Готові вареники перекладати в миску, змащуючи розтопленим вершковим маслом, щоб вони не злипалися.

рецепт Українська кухня вареники тісто сметана
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
