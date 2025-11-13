Вареники з вишнею. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці вареники з вишнею — справжня класика української кухні, яку люблять усі без винятку. Тісто настільки ніжне, еластичне та м’яке, що вареники не розварюються навіть після повторного підігрівання. А вишнева начинка з легкою кислинкою ідеально поєднується з солодким соком і ароматом домашнього тіста. Готуються просто, а результат підкорює з першої ложки.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вареники з вишнею Марічка — ніжне тісто, яке не розварюється, ідеальний домашній рецепт

Вам знадобиться:

борошно — 380–400 г;

молоко — 150 мл;

вода — 50 мл;

олія — 1 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

яйце — 1 шт.

Для начинки:

вишня — 600 г;

цукор — 3–4 ст. л.;

крохмаль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйце з сіллю. Додати тепле молоко, воду та олію, добре перемішати до однорідності. Просіяти борошно й поступово додавати його до рідкої суміші. Замісити м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.

Приготувння тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити тісто рушником і залишити відпочити на 20–30 хвилин. За цей час воно стане ще ніжнішим і легко розкатуватиметься.

Тісто для вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки підготувати вишні: якщо вони свіжі — видалити кісточки, якщо заморожені — розморозити й злити сік. Додати цукор і крохмаль, акуратно перемішати. Крохмаль допоможе утримати сік усередині вареників.

Тісто та вишні. Фото: smakuiemo.com.ua

Розкатати тісто в тонкий пласт і вирізати кружечки. У центр кожного викласти ложечку вишневої начинки, заліпити краї, щільно притискаючи пальцями або виделкою.

Вареники з вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Вареники обережно опустити в киплячу підсолену воду. Після того як вони спливуть, варити ще 3–4 хвилини на середньому вогні. Дістати шумівкою, змастити вершковим маслом, щоб не злиплися.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.