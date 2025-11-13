Вареники с вишней Маричка — нежное тесто, которое не разваривается, идеальный домашний рецепт

Видео
Україна
Видео

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 14:44
обновлено: 15:22
Вареники с вишней. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти вареники с вишней — настоящая классика украинской кухни, которую любят все без исключения. Тесто настолько нежное, эластичное и мягкое, что вареники не развариваются даже после повторного подогрева. А вишневая начинка с легкой кислинкой идеально сочетается со сладким соком и ароматом домашнего теста. Готовятся просто, а результат покоряет с первой ложки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 380-400 г;
  • молоко — 150 мл;
  • вода — 50 мл;
  • масло — 1 ст. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.

Для начинки:

  • вишня — 600 г;
  • сахар — 3-4 ст. л.;
  • крахмал — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйцо с солью. Добавить теплое молоко, воду и масло, хорошо перемешать до однородности. Просеять муку и постепенно добавлять ее к жидкой смеси. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

рецепт тіста для вареників
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть тесто полотенцем и оставить отдохнуть на 20-30 минут. За это время оно станет еще более нежным и будет легко раскатываться.

тісто для вареників
Тесто для вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки подготовить вишни: если они свежие — удалить косточки, если замороженные — разморозить и слить сок. Добавить сахар и крахмал, аккуратно перемешать. Крахмал поможет удержать сок внутри вареников.

рецепт вареників з вишнями
Тесто и вишни. Фото: smakuiemo.com.ua

Раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать кружочки. В центр каждого выложить ложечку вишневой начинки, залепить края, плотно прижимая пальцами или вилкой.

рецепт тіста для вареників з вишнями
Вареники с вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Вареники осторожно опустить в кипящую подсоленную воду. После того как они всплывут, варить еще 3-4 минуты на среднем огне. Достать шумовкой, смазать сливочным маслом, чтобы не слиплись.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
