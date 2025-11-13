Вареники с вишней "Маричка" — лучшее тесто, не разваривается
Эти вареники с вишней — настоящая классика украинской кухни, которую любят все без исключения. Тесто настолько нежное, эластичное и мягкое, что вареники не развариваются даже после повторного подогрева. А вишневая начинка с легкой кислинкой идеально сочетается со сладким соком и ароматом домашнего теста. Готовятся просто, а результат покоряет с первой ложки.
Вареники с вишней Маричка — нежное тесто, которое не разваривается, идеальный домашний рецепт
Вам понадобится:
- мука — 380-400 г;
- молоко — 150 мл;
- вода — 50 мл;
- масло — 1 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- яйцо — 1 шт.
Для начинки:
- вишня — 600 г;
- сахар — 3-4 ст. л.;
- крахмал — 1 ч. л.
Способ приготовления
В глубокой миске взбить яйцо с солью. Добавить теплое молоко, воду и масло, хорошо перемешать до однородности. Просеять муку и постепенно добавлять ее к жидкой смеси. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.
Накрыть тесто полотенцем и оставить отдохнуть на 20-30 минут. За это время оно станет еще более нежным и будет легко раскатываться.
Для начинки подготовить вишни: если они свежие — удалить косточки, если замороженные — разморозить и слить сок. Добавить сахар и крахмал, аккуратно перемешать. Крахмал поможет удержать сок внутри вареников.
Раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать кружочки. В центр каждого выложить ложечку вишневой начинки, залепить края, плотно прижимая пальцами или вилкой.
Вареники осторожно опустить в кипящую подсоленную воду. После того как они всплывут, варить еще 3-4 минуты на среднем огне. Достать шумовкой, смазать сливочным маслом, чтобы не слиплись.
