Вареники с вишней Маричка — нежное тесто, которое не разваривается, идеальный домашний рецепт

Вареники с вишней. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти вареники с вишней — настоящая классика украинской кухни, которую любят все без исключения. Тесто настолько нежное, эластичное и мягкое, что вареники не развариваются даже после повторного подогрева. А вишневая начинка с легкой кислинкой идеально сочетается со сладким соком и ароматом домашнего теста. Готовятся просто, а результат покоряет с первой ложки.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мука — 380-400 г;

молоко — 150 мл;

вода — 50 мл;

масло — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

яйцо — 1 шт.

Для начинки:

вишня — 600 г;

сахар — 3-4 ст. л.;

крахмал — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйцо с солью. Добавить теплое молоко, воду и масло, хорошо перемешать до однородности. Просеять муку и постепенно добавлять ее к жидкой смеси. Замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть тесто полотенцем и оставить отдохнуть на 20-30 минут. За это время оно станет еще более нежным и будет легко раскатываться.

Тесто для вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки подготовить вишни: если они свежие — удалить косточки, если замороженные — разморозить и слить сок. Добавить сахар и крахмал, аккуратно перемешать. Крахмал поможет удержать сок внутри вареников.

Тесто и вишни. Фото: smakuiemo.com.ua

Раскатать тесто в тонкий пласт и вырезать кружочки. В центр каждого выложить ложечку вишневой начинки, залепить края, плотно прижимая пальцами или вилкой.

Вареники с вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Вареники осторожно опустить в кипящую подсоленную воду. После того как они всплывут, варить еще 3-4 минуты на среднем огне. Достать шумовкой, смазать сливочным маслом, чтобы не слиплись.

