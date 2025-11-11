Тесто на вареники из 4 ингредиентов — простой рецепт, который всегда удается

Рецепт теста на вареники — лепить и варить одно удовольствие
Это универсальное тесто для вареников готовится всего из четырех ингредиентов и всегда получается идеальным. Благодаря кипятку оно становится нежным и пластичным, легко раскатывается и не прилипает. А вареники из такого теста никогда не развариваются, сохраняют форму и имеют приятную текстуру.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- соль — 0,5 ч. л. (примерно 4-5 г);
- вода (кипяток) — 150 мл;
- яйцо — 1 шт. (примерно 50 г);
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
Просеять муку в большую миску, добавить соль и перемешать. Постепенно вливать горячую воду (кипяток), постоянно помешивая ложкой или лопаткой, чтобы не образовались комочки. Горячая вода частично заваривает муку, благодаря чему тесто получается мягким и нежным.
Когда масса немного остынет, добавить яйцо и растительное масло. Замесить руками до гладкой, упругой консистенции. Сначала тесто будет мягким, но после нескольких минут вымешивания станет идеально эластичным.
Накрыть пленкой или полотенцем и оставить на 20-30 минут, чтобы тесто "отдохнуло". За это время оно станет еще более податливым и не будет рваться во время лепки.
После этого можно раскатывать, вырезать кружочки и лепить вареники с любой начинкой — соленой или сладкой.
Это тесто прекрасно подходит для вареников с картофелем, вишнями, капустой или творогом.
