Тесто на вареники из 4 ингредиентов — простой рецепт, который всегда удается

Домашние вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Это универсальное тесто для вареников готовится всего из четырех ингредиентов и всегда получается идеальным. Благодаря кипятку оно становится нежным и пластичным, легко раскатывается и не прилипает. А вареники из такого теста никогда не развариваются, сохраняют форму и имеют приятную текстуру.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мука — 400 г;

соль — 0,5 ч. л. (примерно 4-5 г);

вода (кипяток) — 150 мл;

яйцо — 1 шт. (примерно 50 г);

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Просеять муку в большую миску, добавить соль и перемешать. Постепенно вливать горячую воду (кипяток), постоянно помешивая ложкой или лопаткой, чтобы не образовались комочки. Горячая вода частично заваривает муку, благодаря чему тесто получается мягким и нежным.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда масса немного остынет, добавить яйцо и растительное масло. Замесить руками до гладкой, упругой консистенции. Сначала тесто будет мягким, но после нескольких минут вымешивания станет идеально эластичным.

Тесто для вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть пленкой или полотенцем и оставить на 20-30 минут, чтобы тесто "отдохнуло". За это время оно станет еще более податливым и не будет рваться во время лепки.

Приготовление вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого можно раскатывать, вырезать кружочки и лепить вареники с любой начинкой — соленой или сладкой.

Домашние вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Это тесто прекрасно подходит для вареников с картофелем, вишнями, капустой или творогом.

