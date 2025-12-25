Вареники с творогом из теста на кипятке - золото, а не рецепт

Вареники со сметаной. Фото: gospodynka.com.ua

Эти вареники готовятся так, как делали когда-то в каждой семье. Тонкое тесто на кипятке, мягкая творожная начинка и простой способ лепки дают результат, который хочется повторять снова и снова. Попробуйте один раз — и других вареников вам больше не захочется.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука — 650 г;

соль — 1 ч. л.;

кипяток — 300 мл.;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

творог кисломолочный жирный — 1 кг;

яйца — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

сливочное масло — для подачи.

Способ приготовления

Для теста в чашу миксера всыпать муку и добавить соль. Влить кипяток и начать замешивание. Когда масса соберется в комочки, добавить яйцо и масло. Важно вводить яйцо именно после кипятка, чтобы оно не свернулось. Продолжать замешивание, пока тесто не станет эластичным, теплым и податливым. Оно должно быть средней плотности и не липнуть к рукам. Сформировать шарик, завернуть в пленку или пакет и оставить отдыхать примерно на 15 минут.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки в глубокой миске соединить творог, яйца и соль. Хорошо размять вилкой до однородной, мягкой массы. Попробовать на вкус и при необходимости добавить еще соли. Творог лучше использовать сухой, домашний. Если он слишком влажный, можно добавить 1 ст. л. манки.

Приготовление вареников. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на 4 части, каждую сформировать в шарик и держать под пленкой, чтобы не подсыхало. Рабочую поверхность слегка присыпать мукой и раскатать одну часть теста тонким пластом. Нарезать тесто полосками, а затем — квадратиками среднего размера. Обрезки собрать и использовать повторно. На каждый квадратик выложить полную чайную ложку творожной начинки. Сформировать вареники удобной формы, хорошо защипывая края, чтобы начинка не вытекала во время варки.

Готовые вареники. Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле вскипятить воду, посолить. Выложить вареники партиями. Когда они всплывут на поверхность, сразу вынуть шумовкой — долго варить не нужно, тесто тонкое и нежное. Готовые вареники перекладывать в миску, смазывая растопленным сливочным маслом, чтобы они не слипались.

