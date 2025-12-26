Вареники с капустой — традиционный рецепт с послушным тестом и золотистым луком

Вареники с капустой — послушное тесто и чесночная заправка
Вареники с капустой — это классика украинской кухни, без которой сложно представить постный и праздничный стол. В этом рецепте тесто легко раскатывается и не рвется, а начинка получается насыщенной и ароматной. Золотистый лук придает блюду особый вкус, а чесночная заправка делает подачу еще более аппетитной. Такой вариант вареников подходит и в будни, и на большие семейные праздники.
Вам понадобится:
- квашеная капуста — 1 кг;
- репчатый лук — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Для теста:
- мука пшеничная — 1 кг;
- вода комнатной температуры — 500 мл.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 4 ст. л.
Для заправки:
- репчатый лук — 1 шт.;
- масло — для жарки;
- чесночная заправка — по желанию.
Способ приготовления
Квашеную капусту переложить в кастрюлю, добавить холодную воду так, чтобы она только покрывала капусту. Довести до кипения и варить до мягкости. Если капуста слишком кислая, предварительно промыть ее водой. Готовую капусту полностью охладить, очень тщательно отжать от жидкости и мелко порубить ножом.
Муку просеять в большую миску, добавить соль и растительное масло. Постепенно добавить воду комнатной температуры, сначала перемешать ложкой, затем замесить руками. Вымешивать тесто около 8 минут, пока оно не станет гладким, мягким и эластичным. Сформировать шар, накрыть полотенцем или пленкой и оставить отдыхать на 20 минут.
Лук для начинки мелко нарезать, выложить на сковороду с разогретым маслом и обжарить до мягкого золотистого цвета. Часть зажарки отложить для подачи. К оставшемуся луку добавить подготовленную капусту, перемешать и обжарить несколько минут, чтобы начинка стала более сухой и ароматной. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу, после чего начинку полностью охладить.
Тесто раскатать в пласт средней толщины, вырезать кружочки. В центр каждого выложить капустную начинку, соединить края и хорошо защипнуть. В большой кастрюле вскипятить подсоленную воду, осторожно добавить вареники и перемешать. После того как они всплывут, готовить еще 3 минуты. Вынуть шумовкой. Горячие вареники подать с отложенным жареным луком. По желанию добавить ароматную чесночную заправку.
