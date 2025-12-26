Видео
Видео

Вареники с капустой — послушное тесто и чесночная заправка

Вареники с капустой — послушное тесто и чесночная заправка

Дата публикации 26 декабря 2025 15:04
Вареники с капустой — традиционный рецепт с послушным тестом и золотистым луком
Вареники с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Вареники с капустой — это классика украинской кухни, без которой сложно представить постный и праздничный стол. В этом рецепте тесто легко раскатывается и не рвется, а начинка получается насыщенной и ароматной. Золотистый лук придает блюду особый вкус, а чесночная заправка делает подачу еще более аппетитной. Такой вариант вареников подходит и в будни, и на большие семейные праздники.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • квашеная капуста — 1 кг;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Для теста:

  • мука пшеничная — 1 кг;
  • вода комнатной температуры — 500 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 4 ст. л.

Для заправки:

  • репчатый лук — 1 шт.;
  • масло — для жарки;
  • чесночная заправка — по желанию.

Способ приготовления

Квашеную капусту переложить в кастрюлю, добавить холодную воду так, чтобы она только покрывала капусту. Довести до кипения и варить до мягкости. Если капуста слишком кислая, предварительно промыть ее водой. Готовую капусту полностью охладить, очень тщательно отжать от жидкости и мелко порубить ножом.

вареники з капустою
Капуста и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Муку просеять в большую миску, добавить соль и растительное масло. Постепенно добавить воду комнатной температуры, сначала перемешать ложкой, затем замесить руками. Вымешивать тесто около 8 минут, пока оно не станет гладким, мягким и эластичным. Сформировать шар, накрыть полотенцем или пленкой и оставить отдыхать на 20 минут.

тісто для вареників
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Лук для начинки мелко нарезать, выложить на сковороду с разогретым маслом и обжарить до мягкого золотистого цвета. Часть зажарки отложить для подачи. К оставшемуся луку добавить подготовленную капусту, перемешать и обжарить несколько минут, чтобы начинка стала более сухой и ароматной. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу, после чего начинку полностью охладить.

рецепт вареників
Чеснок и растительное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто раскатать в пласт средней толщины, вырезать кружочки. В центр каждого выложить капустную начинку, соединить края и хорошо защипнуть. В большой кастрюле вскипятить подсоленную воду, осторожно добавить вареники и перемешать. После того как они всплывут, готовить еще 3 минуты. Вынуть шумовкой. Горячие вареники подать с отложенным жареным луком. По желанию добавить ароматную чесночную заправку.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
