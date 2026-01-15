Ленивые вареники с картошкой — быстрый рецепт за 20 минут

Ленивые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Ленивые вареники — это быстрое и очень вкусное блюдо, которое выручает, когда времени мало. Картофель, мягкое тесто и ароматное сливочное масло делают их нежными и сытными. Подайте со сметаной и жареным луком, и блюдо станет любимым на вашем столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель очищенный — 600 г;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

сливочное масло мягкое — 30 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 400-450 г.

Для подачи:

сливочное масло или сметана;

жареный лук.

Способ приготовления

Картофель переложить в кастрюлю с подсоленной водой, довести до кипения и варить до полной готовности. Когда картофель станет мягким, слить воду и размять его в пюре, добавив кусочек мягкого сливочного масла для нежности и аромата. Пюре оставить немного остывать, чтобы оно было теплым, а не горячим, перед добавлением яиц.

Картофель и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить в пюре соль и свежемолотый черный перец по своему вкусу, разбить яйца и тщательно перемешать до однородной массы. Постепенно всыпать просеянную муку, аккуратно замешивая мягкое, эластичное тесто с легкой липкостью.

Ленивые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто выложить на присыпанную мукой поверхность, разделить на части. Одну часть скатать в "колбаску" и нарезать на небольшие кусочки. Вареники можно отваривать сразу или заморозить для дальнейшего использования.

Ленивые вареники с луком. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюле довести до кипения воду с небольшим количеством соли. Осторожно опустить вареники в кипящую воду, немного перемешать, чтобы они не прилипли ко дну. Варить 3-5 минут после закипания. Вынуть шумовкой и переложить в тарелку. Добавить несколько кусочков сливочного масла для аромата. Подавать вареники со сметаной и жареным луком, по желанию можно добавить кусочки бекона для более насыщенного вкуса.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.