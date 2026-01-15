Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивые вареники за 20 минут — понадобится на 600 г картофеля

Ленивые вареники за 20 минут — понадобится на 600 г картофеля

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 15:04
Ленивые вареники с картошкой — быстрый рецепт за 20 минут
Ленивые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Ленивые вареники — это быстрое и очень вкусное блюдо, которое выручает, когда времени мало. Картофель, мягкое тесто и ароматное сливочное масло делают их нежными и сытными. Подайте со сметаной и жареным луком, и блюдо станет любимым на вашем столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель очищенный — 600 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • сливочное масло мягкое — 30 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 400-450 г.

Для подачи:

  • сливочное масло или сметана;
  • жареный лук.

Способ приготовления

Картофель переложить в кастрюлю с подсоленной водой, довести до кипения и варить до полной готовности. Когда картофель станет мягким, слить воду и размять его в пюре, добавив кусочек мягкого сливочного масла для нежности и аромата. Пюре оставить немного остывать, чтобы оно было теплым, а не горячим, перед добавлением яиц.

рецепт лінивих вареників з картоплі
Картофель и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить в пюре соль и свежемолотый черный перец по своему вкусу, разбить яйца и тщательно перемешать до однородной массы. Постепенно всыпать просеянную муку, аккуратно замешивая мягкое, эластичное тесто с легкой липкостью.

ліниві вареники з картоплі
Ленивые вареники. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто выложить на присыпанную мукой поверхность, разделить на части. Одну часть скатать в "колбаску" и нарезать на небольшие кусочки. Вареники можно отваривать сразу или заморозить для дальнейшего использования.

смачні ліниві вареники
Ленивые вареники с луком. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюле довести до кипения воду с небольшим количеством соли. Осторожно опустить вареники в кипящую воду, немного перемешать, чтобы они не прилипли ко дну. Варить 3-5 минут после закипания. Вынуть шумовкой и переложить в тарелку. Добавить несколько кусочков сливочного масла для аромата. Подавать вареники со сметаной и жареным луком, по желанию можно добавить кусочки бекона для более насыщенного вкуса.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.

картошка рецепт вареники обед сметана
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации