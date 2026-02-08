Ленивые вареники с картошкой за 20 минут — простой домашний рецепт

Ленивые вареники с картофелем. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивые вареники с картошкой — это блюдо, которое спасает, когда нет времени на долгую лепку. Нежное тесто, ароматные специи и румяная заправка со шкварками делают этот рецепт универсальным для обеда или быстрого ужина. Именно такие вареники исчезают с тарелок первыми.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

картофель — 400 г;

сливочное масло — 30 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 120 г;

соль — по вкусу;

мускатный орех — ¼ ч. л.;

сушеный чеснок — ½ ч. л.;

грудинка, бекон или сало — 150 г;

лук — 2 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать средними кусками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Размять картофель в однородное пюре, добавить сливочное масло и оставить массу немного остыть.

Картофельное пюре. Фото: smakuiemo.com.ua

В теплое пюре добавить яйцо, соль, мускатный орех и сушеный чеснок. Хорошо перемешать до однородности. Постепенно добавить муку и замесить мягкое, нежное тесто, которое легко держит форму и не забито мукой.

Картофельное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто выложить на присыпанную поверхность, сформировать колбаски и нарезать небольшими кусочками. В кастрюле вскипятить воду, слегка подсолить и осторожно опустить ленивые вареники. Готовить до момента, когда они всплывут, после чего проварить еще короткое время и вынуть шумовкой.

Ленивые вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Параллельно подготовить заправку. Грудинку, бекон или сало нарезать мелкими кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Добавить мелко нарезанный лук и готовить до мягкости и насыщенного аромата.

Бекон на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые ленивые вареники переложить в сковороду с поджаркой и осторожно перемешать, чтобы каждый кусочек впитал вкус шкварок и лука.

