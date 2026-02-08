Видео
Україна
Видео

Ленивые вареники с картошкой за 20 минут — они просто тают во рту

Ленивые вареники с картошкой за 20 минут — они просто тают во рту

ru
Дата публикации 8 февраля 2026 01:04
Ленивые вареники с картошкой за 20 минут — простой домашний рецепт
Ленивые вареники с картофелем. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивые вареники с картошкой — это блюдо, которое спасает, когда нет времени на долгую лепку. Нежное тесто, ароматные специи и румяная заправка со шкварками делают этот рецепт универсальным для обеда или быстрого ужина. Именно такие вареники исчезают с тарелок первыми.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • картофель — 400 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 120 г;
  • соль — по вкусу;
  • мускатный орех — ¼ ч. л.;
  • сушеный чеснок — ½ ч. л.;
  • грудинка, бекон или сало — 150 г;
  • лук — 2 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать средними кусками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Размять картофель в однородное пюре, добавить сливочное масло и оставить массу немного остыть.

линиві вареники з картоплею
Картофельное пюре. Фото: smakuiemo.com.ua

В теплое пюре добавить яйцо, соль, мускатный орех и сушеный чеснок. Хорошо перемешать до однородности. Постепенно добавить муку и замесить мягкое, нежное тесто, которое легко держит форму и не забито мукой.

рецепт картопляних лінивих вареників
Картофельное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовое тесто выложить на присыпанную поверхность, сформировать колбаски и нарезать небольшими кусочками. В кастрюле вскипятить воду, слегка подсолить и осторожно опустить ленивые вареники. Готовить до момента, когда они всплывут, после чего проварить еще короткое время и вынуть шумовкой.

рецепт картопляних лінивих вареників
Ленивые вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Параллельно подготовить заправку. Грудинку, бекон или сало нарезать мелкими кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Добавить мелко нарезанный лук и готовить до мягкости и насыщенного аромата.

ліниві вареники з беконом
Бекон на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые ленивые вареники переложить в сковороду с поджаркой и осторожно перемешать, чтобы каждый кусочек впитал вкус шкварок и лука.

картошка рецепт Украинская кухня вареники бекон
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
