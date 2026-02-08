Ленивые вареники с картошкой за 20 минут — простой домашний рецепт

Ленивые вареники с картошкой за 20 минут — они просто тают во рту
Ленивые вареники с картошкой — это блюдо, которое спасает, когда нет времени на долгую лепку. Нежное тесто, ароматные специи и румяная заправка со шкварками делают этот рецепт универсальным для обеда или быстрого ужина. Именно такие вареники исчезают с тарелок первыми.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 400 г;
- сливочное масло — 30 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 120 г;
- соль — по вкусу;
- мускатный орех — ¼ ч. л.;
- сушеный чеснок — ½ ч. л.;
- грудинка, бекон или сало — 150 г;
- лук — 2 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать средними кусками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Размять картофель в однородное пюре, добавить сливочное масло и оставить массу немного остыть.
В теплое пюре добавить яйцо, соль, мускатный орех и сушеный чеснок. Хорошо перемешать до однородности. Постепенно добавить муку и замесить мягкое, нежное тесто, которое легко держит форму и не забито мукой.
Готовое тесто выложить на присыпанную поверхность, сформировать колбаски и нарезать небольшими кусочками. В кастрюле вскипятить воду, слегка подсолить и осторожно опустить ленивые вареники. Готовить до момента, когда они всплывут, после чего проварить еще короткое время и вынуть шумовкой.
Параллельно подготовить заправку. Грудинку, бекон или сало нарезать мелкими кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Добавить мелко нарезанный лук и готовить до мягкости и насыщенного аромата.
Готовые ленивые вареники переложить в сковороду с поджаркой и осторожно перемешать, чтобы каждый кусочек впитал вкус шкварок и лука.
