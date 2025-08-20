Відео
Лінивий кіш на сніданок за 5 хвилин — не набридає кожного дня

Лінивий кіш на сніданок за 5 хвилин — не набридає кожного дня

20 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Лінивий кіш на сніданок 5 хвилин — рецепт приготування у тортильї з сиром і овочам
Лінивий кіш. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Лінивий кіш на сніданок — швидкий і ситний варіант для буднів. Хрустка основа, ніжна сирна начинка й соковиті овочі. Змішати сири з яйцями, додати чері та перець, викласти у форму й запекти до рум’яності — усе просто, смачно та щоразу стабільно.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • цільнозернова пшенична тортилья — 1 шт.;
  • кисломолочний сир — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сир фета — 50 г;
  • сир твердий — 70 г;
  • помідори чері — 5–6 шт.;
  • перець болгарський солодкий — ½ шт.;
  • перець халапеньйо — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати вогнетривку форму середнього розміру й вистелити її тортильєю так, щоб вона закривала дно й формувала бортики — це буде основа кіша.

що приготувати на сніданок
Пшенична тортилья. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці збити яйця з кисломолочним сиром до однорідності, вмішати розкришену фету та натертий твердий сир; перемішати, щоб маса стала рівномірною.

сніданок за 5 хвилин
Яйця та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори чері розрізати навпіл, болгарський перець нарізати тонкими смужками, халапеньйо подрібнити дуже дрібно.

смачний сніданок за 5 хвилин
Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Вилити сирну суміш у форму на основу з тортильї, розрівняти. Викласти зверху помідори та перець, рівномірно розподілити шматочки халапеньйо до свого смаку.

сніданок з яйцями
Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити форму в духовку, розігріту до 180 °C, і запікати приблизно 12–15 хвилин, доки яєчна маса повністю не схопиться, а верх не стане рум’яним. Дістати, дати кілька хвилин стабілізуватися, нарізати порційними шматками та подавати гарячим.

овочі яйця рецепт ідея для сніданку кіш
