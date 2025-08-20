Лінивий кіш на сніданок 5 хвилин — рецепт приготування у тортильї з сиром і овочам

Лінивий кіш. Фото: smakuiemo.com.ua

Лінивий кіш на сніданок — швидкий і ситний варіант для буднів. Хрустка основа, ніжна сирна начинка й соковиті овочі. Змішати сири з яйцями, додати чері та перець, викласти у форму й запекти до рум’яності — усе просто, смачно та щоразу стабільно.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

цільнозернова пшенична тортилья — 1 шт.;

кисломолочний сир — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сир фета — 50 г;

сир твердий — 70 г;

помідори чері — 5–6 шт.;

перець болгарський солодкий — ½ шт.;

перець халапеньйо — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати вогнетривку форму середнього розміру й вистелити її тортильєю так, щоб вона закривала дно й формувала бортики — це буде основа кіша.

Пшенична тортилья. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці збити яйця з кисломолочним сиром до однорідності, вмішати розкришену фету та натертий твердий сир; перемішати, щоб маса стала рівномірною.

Яйця та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Помідори чері розрізати навпіл, болгарський перець нарізати тонкими смужками, халапеньйо подрібнити дуже дрібно.

Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Вилити сирну суміш у форму на основу з тортильї, розрівняти. Викласти зверху помідори та перець, рівномірно розподілити шматочки халапеньйо до свого смаку.

Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити форму в духовку, розігріту до 180 °C, і запікати приблизно 12–15 хвилин, доки яєчна маса повністю не схопиться, а верх не стане рум’яним. Дістати, дати кілька хвилин стабілізуватися, нарізати порційними шматками та подавати гарячим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.