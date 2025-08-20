Ленивый киш на завтрак 5 минут — рецепт приготовления в тортилье с сыром и овощам

Ленивый киш на завтрак за 5 минут — не надоедает каждый день
Ленивый киш на завтрак — быстрый и сытный вариант для будней. Хрустящая основа, нежная сырная начинка и сочные овощи. Смешать сыры с яйцами, добавить черри и перец, выложить в форму и запечь до румяности — все просто, вкусно и каждый раз стабильно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- цельнозерновая пшеничная тортилья — 1 шт.;
- творог — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сыр фета — 50 г;
- сыр твердый — 70 г;
- помидоры черри — 5-6 шт.;
- перец болгарский сладкий — ½ шт.;
- перец халапеньо — по своему вкусу.
Способ приготовления
Подготовить огнеупорную форму среднего размера и выстелить ее тортильей так, чтобы она закрывала дно и формировала бортики — это будет основа киша.
В глубокой миске взбить яйца с творогом до однородности, вмешать раскрошенную фету и натертый твердый сыр; перемешать, чтобы масса стала равномерной.
Помидоры черри разрезать пополам, болгарский перец нарезать тонкими полосками, халапеньо измельчить очень мелко.
Вылить сырную смесь в форму на основу из тортильи, разровнять. Выложить сверху помидоры и перец, равномерно распределить кусочки халапеньо по своему вкусу.
Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать примерно 12-15 минут, пока яичная масса полностью не схватится, а верх не станет румяным. Достать, дать несколько минут стабилизироваться, нарезать порционными кусками и подавать горячим.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
