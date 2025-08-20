Ленивый киш на завтрак 5 минут — рецепт приготовления в тортилье с сыром и овощам

Ленивый киш. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивый киш на завтрак — быстрый и сытный вариант для будней. Хрустящая основа, нежная сырная начинка и сочные овощи. Смешать сыры с яйцами, добавить черри и перец, выложить в форму и запечь до румяности — все просто, вкусно и каждый раз стабильно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

цельнозерновая пшеничная тортилья — 1 шт.;

творог — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сыр фета — 50 г;

сыр твердый — 70 г;

помидоры черри — 5-6 шт.;

перец болгарский сладкий — ½ шт.;

перец халапеньо — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить огнеупорную форму среднего размера и выстелить ее тортильей так, чтобы она закрывала дно и формировала бортики — это будет основа киша.

Пшеничная тортилья. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске взбить яйца с творогом до однородности, вмешать раскрошенную фету и натертый твердый сыр; перемешать, чтобы масса стала равномерной.

Яйца и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры черри разрезать пополам, болгарский перец нарезать тонкими полосками, халапеньо измельчить очень мелко.

Приготовление блюда Фото: smakuiemo.com.ua

Вылить сырную смесь в форму на основу из тортильи, разровнять. Выложить сверху помидоры и перец, равномерно распределить кусочки халапеньо по своему вкусу.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать примерно 12-15 минут, пока яичная масса полностью не схватится, а верх не станет румяным. Достать, дать несколько минут стабилизироваться, нарезать порционными кусками и подавать горячим.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.