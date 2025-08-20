Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Ленивый киш на завтрак за 5 минут — не надоедает каждый день arrow

Ленивый киш на завтрак за 5 минут — не надоедает каждый день

20 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Ленивый киш на завтрак 5 минут — рецепт приготовления в тортилье с сыром и овощам
Ленивый киш. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Ленивый киш на завтрак — быстрый и сытный вариант для будней. Хрустящая основа, нежная сырная начинка и сочные овощи. Смешать сыры с яйцами, добавить черри и перец, выложить в форму и запечь до румяности — все просто, вкусно и каждый раз стабильно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • цельнозерновая пшеничная тортилья — 1 шт.;
  • творог — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сыр фета — 50 г;
  • сыр твердый — 70 г;
  • помидоры черри — 5-6 шт.;
  • перец болгарский сладкий — ½ шт.;
  • перец халапеньо — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить огнеупорную форму среднего размера и выстелить ее тортильей так, чтобы она закрывала дно и формировала бортики — это будет основа киша.

що приготувати на сніданок
Пшеничная тортилья. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске взбить яйца с творогом до однородности, вмешать раскрошенную фету и натертый твердый сыр; перемешать, чтобы масса стала равномерной.

сніданок за 5 хвилин
Яйца и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Помидоры черри разрезать пополам, болгарский перец нарезать тонкими полосками, халапеньо измельчить очень мелко.

смачний сніданок за 5 хвилин
Приготовление блюда Фото: smakuiemo.com.ua

Вылить сырную смесь в форму на основу из тортильи, разровнять. Выложить сверху помидоры и перец, равномерно распределить кусочки халапеньо по своему вкусу.

сніданок з яйцями
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить форму в духовку, разогретую до 180 °C, и запекать примерно 12-15 минут, пока яичная масса полностью не схватится, а верх не станет румяным. Достать, дать несколько минут стабилизироваться, нарезать порционными кусками и подавать горячим.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

овощи яйца рецепт идея для завтрака киш
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации