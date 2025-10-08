Відео
Головна Смак Лінивий рецепт до Дня вареників 8 жовтня — неможливо втриматися

Лінивий рецепт до Дня вареників 8 жовтня — неможливо втриматися

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:44
Ліниві вареники із сиром і ягідним соусом — рецепт до Дня вареників 8 жовтня
Ліниві вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

8 жовтня в Україні відзначають День вареників — символічне свято домашнього тепла та української кухні. Якщо немає часу ліпити класичні вареники, цей лінивий рецепт стане ідеальним рішенням. М’яке сирне тісто, ароматний ягідний соус і лише кілька хвилин на приготування — це страва, від якої складно відірватися.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • дрібка солі;
  • цукор — 50 г (за бажанням);
  • яйце — 1 шт.;
  • манка — 90 г;
  • пшеничне борошно — 90 г.

Для ягідного соусу:

  • полуниця — 1 склянка;
  • лохина — 1 склянка;
  • мед — ½ склянки;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кисломолочний сир, яйце, дрібку солі та цукор. Добре розтерти виделкою або перебити блендером, щоб отримати ніжну однорідну масу без крупинок. Додати манку, перемішати й залишити на 10 хвилин — за цей час крупа вбере частину вологи й зробить тісто еластичним.

рецепт лінивих вареників
Сир та яйце. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього всипати просіяне борошно, замісити м’яке тісто. Воно має бути приємним на дотик і не липнути до рук.

День вареників 8 жовтня
Тісто для вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Робочу поверхню посипати борошном, розкачати тісто в довгий валик і нарізати його невеликими шматочками. Кожен обваляти у борошні, щоб під час варіння не злиплися. У великій каструлі закип’ятити воду, трохи підсолити. Обережно викласти вареники в окріп і варити після спливання приблизно 2–3 хвилини. Готові дістати шумівкою й перекласти на тарілку.

рецепт лінивих вареників з сиром
Вареники у воді. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування ягідного соусу

Для ягідного соусу в блендері перебити полуницю та лохину з медом і ванільним екстрактом до гладкої консистенції. Якщо хочете більш насичений смак, можна прогріти соус кілька хвилин на слабкому вогні — він стане густішим і матиме карамельний аромат.

ліниві вареники з ягідним соусом
Ягідний соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові вареники полити щедрою порцією ягідного соусу. За бажанням можна додати ложку сметани або трохи цукрової пудри. Це ідеальний сніданок чи десерт, який поєднує в собі легкість, ситність і неймовірну ніжність.

смачні ліниві вареники з сиром
Ліниві вареники із соусом. Фото: smakuiemo.com.ua

Такі ліниві вареники — справжнє свято смаку. Їх легко приготувати навіть зранку, а виглядають вони наче з ресторанного меню.

рецепт кисломолочний сир Українська кухня вареники День вареників
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
