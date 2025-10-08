Ленивые вареники с творогом и ягодным соусом — рецепт ко Дню вареников 8 октября

Ленивые вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

8 октября в Украине отмечают День вареников — символический праздник домашнего тепла и украинской кухни. Если нет времени лепить классические вареники, этот ленивый рецепт станет идеальным решением. Мягкое творожное тесто, ароматный ягодный соус и всего несколько минут на приготовление — это блюдо, от которого сложно оторваться.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 500 г;

щепотка соли;

сахар — 50 г (по желанию);

яйцо — 1 шт.;

манка — 90 г;

пшеничная мука — 90 г.

Для ягодного соуса:

клубника — 1 стакан;

голубика — 1 стакан;

мед — ½ стакана;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, яйцо, щепотку соли и сахар. Хорошо растереть вилкой или перебить блендером, чтобы получить нежную однородную массу без крупинок. Добавить манку, перемешать и оставить на 10 минут — за это время крупа впитает часть влаги и сделает тесто эластичным.

Творог и яйцо. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого всыпать просеянную муку, замесить мягкое тесто. Оно должно быть приятным на ощупь и не липнуть к рукам.

Тесто для вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Рабочую поверхность посыпать мукой, раскатать тесто в длинный валик и нарезать его небольшими кусочками. Каждый обвалять в муке, чтобы во время варки не слиплись. В большой кастрюле вскипятить воду, немного подсолить. Осторожно выложить вареники в кипяток и варить после всплытия примерно 2-3 минуты. Готовые достать шумовкой и переложить на тарелку.

Вареники в воде. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления ягодного соуса

Для ягодного соуса в блендере перебить клубнику и голубику с медом и ванильным экстрактом до гладкой консистенции. Если хотите более насыщенный вкус, можно прогреть соус несколько минут на слабом огне — он станет гуще и будет иметь карамельный аромат.

Ягодный соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые вареники полить щедрой порцией ягодного соуса. По желанию можно добавить ложку сметаны или немного сахарной пудры. Это идеальный завтрак или десерт, который сочетает в себе легкость, сытность и невероятную нежность.

Ленивые вареники с соусом. Фото: smakuiemo.com.ua

Такие ленивые вареники — настоящий праздник вкуса. Их легко приготовить даже с утра, а выглядят они как из ресторанного меню.

Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.

Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.

Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.