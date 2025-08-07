Макарони з м’ясом на одній пательні — найшвидша вечеря без зайвого клопоту

Макарони з м'ясом на одній пательні — найшвидша смачна вечеря
Якщо ви шукаєте вечерю, яка готується просто, швидко й без гори брудного посуду — ці макарони з м’ясом на одній пательні саме те, що потрібно. Соковитий фарш, ніжні вершки, розплавлений сир і аромат свіжого кропу — страва виходить ситною, домашньою й напрочуд смачною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- яловичий фарш — 400 г;
- макарони (локшина, ріжки або спіралі) — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- вершкове масло — 1,5 ст. л.;
- вода — 700 мл.;
- вершки жирні — 200 мл.;
- моцарела — 100 г;
- кріп — невеликий пучок;
- сіль, перець — до свого смаку;
- італійські трави, перець чилі — за бажанням.
Спосіб приготування
На великій сковороді розтопити вершкове масло. Додати фарш і обсмажити до рум’яності, помішуючи, щоб м’ясо не злипалося в грудочки.
Дрібно нарізати цибулю, додати до м’яса і готувати ще кілька хвилин до м’якості та появи характерного аромату.
Часник натерти або пропустити через прес і додати до фаршу. Приправити сіллю, перцем, а за бажанням — італійськими травами та чилі. Перемішати. Влити воду, довести до кипіння. Додати макарони, знову перемішати, щоб не злиплися.
Варити до стану аль денте — приблизно 7–8 хвилин. Потім додати вершки, добре перемішати й дати страві трохи прогрітись. Натерти сир прямо у сковороду, щоб він рівномірно розплавився по поверхні. В самому кінці посипати все свіжим кропом.
