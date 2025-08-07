Макарони з м’ясом на одній пательні — найшвидша вечеря без зайвого клопоту

Макарони з м'ясом. Фото: кадр з відео

Якщо ви шукаєте вечерю, яка готується просто, швидко й без гори брудного посуду — ці макарони з м’ясом на одній пательні саме те, що потрібно. Соковитий фарш, ніжні вершки, розплавлений сир і аромат свіжого кропу — страва виходить ситною, домашньою й напрочуд смачною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яловичий фарш — 400 г;

макарони (локшина, ріжки або спіралі) — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

вершкове масло — 1,5 ст. л.;

вода — 700 мл.;

вершки жирні — 200 мл.;

моцарела — 100 г;

кріп — невеликий пучок;

сіль, перець — до свого смаку;

італійські трави, перець чилі — за бажанням.

Спосіб приготування

На великій сковороді розтопити вершкове масло. Додати фарш і обсмажити до рум’яності, помішуючи, щоб м’ясо не злипалося в грудочки.

Фарш на пательні. Фото: кадр з відео

Дрібно нарізати цибулю, додати до м’яса і готувати ще кілька хвилин до м’якості та появи характерного аромату.

Смажений фарш. Фото: кадр з відео

Часник натерти або пропустити через прес і додати до фаршу. Приправити сіллю, перцем, а за бажанням — італійськими травами та чилі. Перемішати. Влити воду, довести до кипіння. Додати макарони, знову перемішати, щоб не злиплися.

Макарони, фарш та вершки. Фото: кадр з відео

Варити до стану аль денте — приблизно 7–8 хвилин. Потім додати вершки, добре перемішати й дати страві трохи прогрітись. Натерти сир прямо у сковороду, щоб він рівномірно розплавився по поверхні. В самому кінці посипати все свіжим кропом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається, з чого вони.

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніші за картопляні.