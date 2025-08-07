Видео
Видео

Макароны с мясом на одной сковороде — самый быстрый вкусный ужин

Макароны с мясом на одной сковороде — самый быстрый вкусный ужин

7 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Макароны с мясом на одной сковороде — самый быстрый ужин без лишних хлопот
Макароны с мясом. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Если вы ищете ужин, который готовится просто, быстро и без горы грязной посуды — эти макароны с мясом на одной сковороде именно то, что нужно. Сочный фарш, нежные сливки, расплавленный сыр и аромат свежего укропа — блюдо получается сытным, домашним и удивительно вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • говяжий фарш — 400 г;
  • макароны (лапша, рожки или спирали) — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сливочное масло — 1,5 ст. л.;
  • вода — 700 мл.;
  • сливки жирные — 200 мл.;
  • моцарелла — 100 г;
  • укроп — небольшой пучок;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • итальянские травы, перец чили — по желанию.

Способ приготовления

На большой сковороде растопить сливочное масло. Добавить фарш и обжарить до румяности, помешивая, чтобы мясо не слипалось в комочки.

рецепт макаронів з фаршем
Фарш на сковороде. Фото: кадр из видео

Мелко нарезать лук, добавить к мясу и готовить еще несколько минут до мягкости и появления характерного аромата.

рецепт вечері з макаронами та фаршем
Жареный фарш. Фото: кадр из видео

Чеснок натереть или пропустить через пресс и добавить к фаршу. Приправить солью, перцем, а по желанию — итальянскими травами и чили. Перемешать. Влить воду, довести до кипения. Добавить макароны, снова перемешать, чтобы не слиплись.

рецепт вечері з макаронів
Макароны, фарш и сливки. Фото: кадр из видео

Варить до состояния аль денте — примерно 7-8 минут. Затем добавить сливки, хорошо перемешать и дать блюду немного прогреться. Натереть сыр прямо в сковороду, чтобы он равномерно расплавился по поверхности. В самом конце посыпать все свежим укропом.

