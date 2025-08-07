Макароны с мясом на одной сковороде — самый быстрый ужин без лишних хлопот

Макароны с мясом на одной сковороде — самый быстрый вкусный ужин
Если вы ищете ужин, который готовится просто, быстро и без горы грязной посуды — эти макароны с мясом на одной сковороде именно то, что нужно. Сочный фарш, нежные сливки, расплавленный сыр и аромат свежего укропа — блюдо получается сытным, домашним и удивительно вкусным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- говяжий фарш — 400 г;
- макароны (лапша, рожки или спирали) — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливочное масло — 1,5 ст. л.;
- вода — 700 мл.;
- сливки жирные — 200 мл.;
- моцарелла — 100 г;
- укроп — небольшой пучок;
- соль, перец — по своему вкусу;
- итальянские травы, перец чили — по желанию.
Способ приготовления
На большой сковороде растопить сливочное масло. Добавить фарш и обжарить до румяности, помешивая, чтобы мясо не слипалось в комочки.
Мелко нарезать лук, добавить к мясу и готовить еще несколько минут до мягкости и появления характерного аромата.
Чеснок натереть или пропустить через пресс и добавить к фаршу. Приправить солью, перцем, а по желанию — итальянскими травами и чили. Перемешать. Влить воду, довести до кипения. Добавить макароны, снова перемешать, чтобы не слиплись.
Варить до состояния аль денте — примерно 7-8 минут. Затем добавить сливки, хорошо перемешать и дать блюду немного прогреться. Натереть сыр прямо в сковороду, чтобы он равномерно расплавился по поверхности. В самом конце посыпать все свежим укропом.
