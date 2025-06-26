Як правильно заморожувати кабачки на зиму — поради

Кабачки. Фото: Freepik

У червні саме час для заморозки кабачків, адже в цей період овочі мають ніжну шкірку, мінімум насіння і чудово зберігають смак. Заморожені кабачки можна смажити, тушкувати, запікати або додавати до тіста.

Корисними порадами ділиться кулінарна експертка Гейлі Сагг Allrecipes.

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Як правильно заморожувати кабачки

Перш за все, для заморозки овочі мають бути свіжими — без плям, млявості чи пошкоджень. Шкірку очищати не потрібно, адже у ній зосереджено багато корисних речовин.

Перед заморожуванням кабачки потрібно ретельно вимити і витерти насухо, щоб зайва волога не призвела до утворення льоду.

Для кожного виду страви необхідно правильно нарізати овоч. Кубики або слайси — для супів та гарнірів, рагу, кільця — для запікання чи смаження, а тертий кабачок підійде для оладок, запіканок або випічки.

Бланшувати кабачки перед заморожуванням не обов'язково, але бажано — це зберігає текстуру та колір. Для цього кабачки потрібно занурити на 1-2 хвилини в окріп, а потім одразу у крижану воду. Після чого висушити на рушнику. Це особливо важливо, якщо плануєте зберігати довше ніж 2-3 місяці.

Щоб уникнути злипання використовують метод попереднього заморожування. Для цього шматочки кабачки потрібно розкласти на деко та відправити у морозильну камеру на 1-2 години. Після цього їх вже можна перекласти у пакети або контейнери.

Для зручності зберігати заморожені овочі можна у пакети з застібкою для невеликих порцій, або у контейнері — для великих об'ємів або тертого кабачка.

Як правильно використовувати заморожені кабачки:

Для супів і тушкування — розморожування не потрібне.

Для випічки — розморозити й добре відтиснути.

Для смаження — трохи розморозити та обсушити серветкою.

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