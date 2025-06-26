Як правильно заморожувати кабачки на зиму — поради

Максимум смаку та користі — як правильно заморозити кабачки
У червні саме час для заморозки кабачків, адже в цей період овочі мають ніжну шкірку, мінімум насіння і чудово зберігають смак. Заморожені кабачки можна смажити, тушкувати, запікати або додавати до тіста.
Корисними порадами ділиться кулінарна експертка Гейлі Сагг Allrecipes.
Як правильно заморожувати кабачки
Перш за все, для заморозки овочі мають бути свіжими — без плям, млявості чи пошкоджень. Шкірку очищати не потрібно, адже у ній зосереджено багато корисних речовин.
Перед заморожуванням кабачки потрібно ретельно вимити і витерти насухо, щоб зайва волога не призвела до утворення льоду.
Для кожного виду страви необхідно правильно нарізати овоч. Кубики або слайси — для супів та гарнірів, рагу, кільця — для запікання чи смаження, а тертий кабачок підійде для оладок, запіканок або випічки.
Бланшувати кабачки перед заморожуванням не обов'язково, але бажано — це зберігає текстуру та колір. Для цього кабачки потрібно занурити на 1-2 хвилини в окріп, а потім одразу у крижану воду. Після чого висушити на рушнику. Це особливо важливо, якщо плануєте зберігати довше ніж 2-3 місяці.
Щоб уникнути злипання використовують метод попереднього заморожування. Для цього шматочки кабачки потрібно розкласти на деко та відправити у морозильну камеру на 1-2 години. Після цього їх вже можна перекласти у пакети або контейнери.
Для зручності зберігати заморожені овочі можна у пакети з застібкою для невеликих порцій, або у контейнері — для великих об'ємів або тертого кабачка.
Як правильно використовувати заморожені кабачки:
- Для супів і тушкування — розморожування не потрібне.
- Для випічки — розморозити й добре відтиснути.
- Для смаження — трохи розморозити та обсушити серветкою.
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