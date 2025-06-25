Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Свіжий та ароматний навіть взимку — як правильно заморозити кріп arrow

Свіжий та ароматний навіть взимку — як правильно заморозити кріп

25 червня 2025 00:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як правильно заморозити кріп — порада
Кріп. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Свіжий кріп додає стравам особливого аромату та смаку, тому так хочеться мати його під рукою цілий рік. Правильно спосіб заморозки допоможе зберегти цю запашну зелень до наступного сезону.

Корисною порадою ділиться Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Як правильно заморожувати кріп

Щоб зберегти аромат і смак кропу після заморожування, важливо правильно його підготувати. Для цього використовуйте герметичні контейнери або пакети, щоб уникнути сторонніх запахів з морозильної камери. Чим швидше зелень замерзне, тим краще збережеться її структура та ефірні олії.

Для початку пучки кропу потрібно ретельно перебрати — видаліть пожовкле, зів'яле та зайве, обріжте корінці, якщо вони є. Після чого ретельно промийте зелень у холодній воді, а потім викладіть на чистий рушник. Дайте кропу повністю висохнути. Якщо маєте сушарку для салату — скористайтеся нею, а у разі її відсутності досушіть зелень паперовими рушниками.

Способи зберігання кропу

  • Цілі гілочки у фользі
    Сформуйте невеликі пучки та розкладіть їх на листках харчової фольги. Щільно загорніть і підпишіть згортки, після чого відправте в морозильну камеру. Такий спосіб зручний для подачі страв або прикрашання.
  • Подрібнена зелень у пакетах
    Наріжте добре висушений кріп разом із ніжними стеблами. Перекладіть у поліетиленові пакети, максимально видаляючи повітря. Щоб зекономити місце, сформуйте з пакетів плоскі заготовки.
  • Кубики з водою, маслом або бульйоном
    Дрібно нарізаний кріп розкладіть у форми для льоду. Залийте водою, розтопленим маслом, олією чи бульйоном. Після повного замерзання перемістіть кубики в герметичну тару. Вони ідеально підходять для швидкого додавання до омлетів, соусів, паст або овочевих страв.

Раніше ми ділилися порадами, як правильно зберігати зелень, щоб вона довше була свіжою.

А також дізнайтеся перелік продуктів, які заборонено заморожувати.

лайфхаки кріп зелень корисні поради зберігання продуктів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації