Як правильно заморозити кріп — порада

Кріп. Фото: Freepik

Свіжий кріп додає стравам особливого аромату та смаку, тому так хочеться мати його під рукою цілий рік. Правильно спосіб заморозки допоможе зберегти цю запашну зелень до наступного сезону.

Корисною порадою ділиться Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

Як правильно заморожувати кріп

Щоб зберегти аромат і смак кропу після заморожування, важливо правильно його підготувати. Для цього використовуйте герметичні контейнери або пакети, щоб уникнути сторонніх запахів з морозильної камери. Чим швидше зелень замерзне, тим краще збережеться її структура та ефірні олії.

Для початку пучки кропу потрібно ретельно перебрати — видаліть пожовкле, зів'яле та зайве, обріжте корінці, якщо вони є. Після чого ретельно промийте зелень у холодній воді, а потім викладіть на чистий рушник. Дайте кропу повністю висохнути. Якщо маєте сушарку для салату — скористайтеся нею, а у разі її відсутності досушіть зелень паперовими рушниками.

Способи зберігання кропу

Цілі гілочки у фользі

Сформуйте невеликі пучки та розкладіть їх на листках харчової фольги. Щільно загорніть і підпишіть згортки, після чого відправте в морозильну камеру. Такий спосіб зручний для подачі страв або прикрашання.

Сформуйте невеликі пучки та розкладіть їх на листках харчової фольги. Щільно загорніть і підпишіть згортки, після чого відправте в морозильну камеру. Такий спосіб зручний для подачі страв або прикрашання. Подрібнена зелень у пакетах

Наріжте добре висушений кріп разом із ніжними стеблами. Перекладіть у поліетиленові пакети, максимально видаляючи повітря. Щоб зекономити місце, сформуйте з пакетів плоскі заготовки.

Наріжте добре висушений кріп разом із ніжними стеблами. Перекладіть у поліетиленові пакети, максимально видаляючи повітря. Щоб зекономити місце, сформуйте з пакетів плоскі заготовки. Кубики з водою, маслом або бульйоном

Дрібно нарізаний кріп розкладіть у форми для льоду. Залийте водою, розтопленим маслом, олією чи бульйоном. Після повного замерзання перемістіть кубики в герметичну тару. Вони ідеально підходять для швидкого додавання до омлетів, соусів, паст або овочевих страв.

Раніше ми ділилися порадами, як правильно зберігати зелень, щоб вона довше була свіжою.

А також дізнайтеся перелік продуктів, які заборонено заморожувати.