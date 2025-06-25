Как правильно заморозить укроп — совет

Укроп. Фото: Freepik

Свежий укроп придает блюдам особый аромат и вкус, поэтому так хочется иметь его под рукой круглый год. Правильно способ заморозки поможет сохранить эту душистую зелень до следующего сезона.

Полезным советом делится Ukr.Media.

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Как правильно замораживать укроп

Чтобы сохранить аромат и вкус укропа после замораживания, важно правильно его подготовить. Для этого используйте герметичные контейнеры или пакеты, чтобы избежать посторонних запахов из морозильной камеры. Чем быстрее зелень замерзнет, тем лучше сохранится ее структура и эфирные масла.

Для начала пучки укропа нужно тщательно перебрать — удалите пожелтевшее, увядшее и лишнее, обрежьте корешки, если они есть. После чего тщательно промойте зелень в холодной воде, а затем выложите на чистое полотенце. Дайте укропу полностью высохнуть. Если есть сушилка для салата — воспользуйтесь ею, а в случае ее отсутствия досушите зелень бумажными полотенцами.

Способы хранения укропа

Целые веточки в фольге

Сформируйте небольшие пучки и разложите их на листах пищевой фольги. Плотно заверните и подпишите свертки, после чего отправьте в морозильную камеру. Такой способ удобен для подачи блюд или украшения.

Сформируйте небольшие пучки и разложите их на листах пищевой фольги. Плотно заверните и подпишите свертки, после чего отправьте в морозильную камеру. Такой способ удобен для подачи блюд или украшения. Измельченная зелень в пакетах

Нарежьте хорошо высушенный укроп вместе с нежными стеблями. Переложите в полиэтиленовые пакеты, максимально удаляя воздух. Чтобы сэкономить место, сформируйте из пакетов плоские заготовки.

Нарежьте хорошо высушенный укроп вместе с нежными стеблями. Переложите в полиэтиленовые пакеты, максимально удаляя воздух. Чтобы сэкономить место, сформируйте из пакетов плоские заготовки. Кубики с водой, маслом или бульоном

Мелко нарезанный укроп разложите в формы для льда. Залейте водой, растопленным маслом, растительным маслом или бульоном. После полного замерзания переместите кубики в герметичную тару. Они идеально подходят для быстрого добавления в омлеты, соусы, пасты или овощные блюда.

Ранее мы делились советами, как правильно хранить зелень, чтобы она дольше была свежей.

А также узнайте перечень продуктов, которые запрещено замораживать.