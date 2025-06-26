Как правильно замораживать кабачки на зиму — советы

Кабачки. Фото: Freepik

В июне самое время для заморозки кабачков, ведь в этот период овощи имеют нежную кожуру, минимум семян и прекрасно сохраняют вкус. Замороженные кабачки можно жарить, тушить, запекать или добавлять в тесто.

Полезными советами делится кулинарный эксперт Гейли Сагг Allrecipes.

Реклама

Читайте также:

Как правильно замораживать кабачки

Прежде всего, для заморозки овощи должны быть свежими — без пятен, вялости или повреждений. Кожуру очищать не нужно, ведь в ней сосредоточено много полезных веществ.

Перед замораживанием кабачки нужно тщательно вымыть и вытереть насухо, чтобы лишняя влага не привела к образованию льда.

Для каждого вида блюда необходимо правильно нарезать овощ. Кубики или слайсы — для супов и гарниров, рагу, кольца — для запекания или жарки, а тертый кабачок подойдет для оладий, запеканок или выпечки.

Бланшировать кабачки перед замораживанием не обязательно, но желательно — это сохраняет текстуру и цвет. Для этого кабачки нужно погрузить на 1-2 минуты в кипяток, а затем сразу в ледяную воду. После чего высушить на полотенце. Это особенно важно, если планируете хранить дольше 2-3 месяцев.

Чтобы избежать слипания используют метод предварительного замораживания. Для этого кусочки кабачка нужно разложить на противень и отправить в морозильную камеру на 1-2 часа. После этого их уже можно переложить в пакеты или контейнеры.

Для удобства хранить замороженные овощи можно в пакеты с застежкой для небольших порций, или в контейнере — для больших объемов или тертого кабачка.

Как правильно использовать замороженные кабачки:

Для супов и тушения — размораживание не требуется.

Для выпечки — разморозить и хорошо отжать.

Для жарки — немного разморозить и обсушить салфеткой.

Ранее мы делились рецептом вкусной панировки для кабачков, которая сделает их невероятными.

А также узнайте, как правильно замораживать укроп, чтобы он был свежим и ароматным даже зимой.