Маринад для скумбрії — як приготувати домашню рибу пряного посолу

Скумбрія в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Скумбрія пряного посолу — це справжній делікатес, який легко приготувати вдома. Секрет смачного результату — у правильному маринаді. Дізнайтеся, як створити ароматну рибу, яка ідеально доповнить ваш стіл.

Рецепт опублікували на YouTube каналі домашня кухня.

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На одну порцію риби 2 кг потрібно1 літр маринаду.

Вам знадобиться:

1 літр води;

шість лаврових листків;

шість штук духмяного перцю;

шість штук гвоздики;

0,5 чайної ложки зернового коріандру;

шість столових ложок солі;

три столові ложки цукру;

1 чайна ложка сухої гірчиці.

Спосіб приготування

Закип’ятити воду з усіма спеціями. Прокип’ятити маринад протягом 2 хвилин.

Скумбрія та спеції. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Остудити маринад до кімнатної температури. Викласти скумбрію у відповідну ємність.

Маринад для скумбрії. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Залити рибу охолодженим маринадом, щоб вона повністю покрилася рідиною. Поставити ємність з рибою в холодильник на 3–4 дні для маринування.

Скумбрія в маринаді. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

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