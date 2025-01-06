Маринад для скумбрії — як приготувати домашню рибу пряного посолу

Маринад для скумбрії — домашня риба пряного посолу
Скумбрія пряного посолу — це справжній делікатес, який легко приготувати вдома. Секрет смачного результату — у правильному маринаді. Дізнайтеся, як створити ароматну рибу, яка ідеально доповнить ваш стіл.
Рецепт опублікували на YouTube каналі домашня кухня.
На одну порцію риби 2 кг потрібно1 літр маринаду.
Вам знадобиться:
- 1 літр води;
- шість лаврових листків;
- шість штук духмяного перцю;
- шість штук гвоздики;
- 0,5 чайної ложки зернового коріандру;
- шість столових ложок солі;
- три столові ложки цукру;
- 1 чайна ложка сухої гірчиці.
Спосіб приготування
Закип’ятити воду з усіма спеціями. Прокип’ятити маринад протягом 2 хвилин.
Остудити маринад до кімнатної температури. Викласти скумбрію у відповідну ємність.
Залити рибу охолодженим маринадом, щоб вона повністю покрилася рідиною. Поставити ємність з рибою в холодильник на 3–4 дні для маринування.
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