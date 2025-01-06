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Маринад для скумбрии — домашняя рыба пряного посола

6 января 2025 00:28
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Маринад для скумбрии — как приготовить домашнюю рыбу
Скумбрия в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Скумбрия пряного посола — это настоящий деликатес, который легко приготовить дома. Секрет вкусного результата — в правильном маринаде. Узнайте, как создать ароматную рыбу, которая идеально дополнит ваш стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале домашняя кухня.

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На одну порцию рыбы 2 кг требуется 1 литр маринада.

Вам понадобится:

  • 1 литр воды;
  • шесть лавровых листьев;
  • шесть штук душистого перца;
  • шесть штук гвоздики;
  • 0,5 чайной ложки зернового кориандра;
  • шесть столовых ложек соли;
  • три столовых ложки сахара;
  • 1 чайная ложка сухой горчицы.

Способ приготовления

Вскипятить воду со всеми специями. Прокипятить маринад в течение 2 минут.

маринад для скумбрии
Скумбрия и специи. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Охладить маринад до комнатной температуры. Выложить скумбрию в подходящую емкость.

маринад для скумбрии в домашних условиях
Маринад для скумбрии. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Залить рыбу охлажденным маринадом, чтобы она полностью покрылась жидкостью. Поставить емкость с рыбой в холодильник на 3–4 дня для маринования.

простой маринад для скумбрии в домашних условиях
Скумбрия в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить селедку быстро и без костей в одну минуту — проверено годами.

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой через две минуты на бутерброды.

рецепты рыба маринад скумбрия селедка

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