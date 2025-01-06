Маринад для скумбрии — как приготовить домашнюю рыбу

Скумбрия в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Скумбрия пряного посола — это настоящий деликатес, который легко приготовить дома. Секрет вкусного результата — в правильном маринаде. Узнайте, как создать ароматную рыбу, которая идеально дополнит ваш стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале домашняя кухня.

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На одну порцию рыбы 2 кг требуется 1 литр маринада.

Вам понадобится:

1 литр воды;

шесть лавровых листьев;

шесть штук душистого перца;

шесть штук гвоздики;

0,5 чайной ложки зернового кориандра;

шесть столовых ложек соли;

три столовых ложки сахара;

1 чайная ложка сухой горчицы.

Способ приготовления

Вскипятить воду со всеми специями. Прокипятить маринад в течение 2 минут.

Скумбрия и специи. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Охладить маринад до комнатной температуры. Выложить скумбрию в подходящую емкость.

Маринад для скумбрии. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

Залить рыбу охлажденным маринадом, чтобы она полностью покрылась жидкостью. Поставить емкость с рыбой в холодильник на 3–4 дня для маринования.

Скумбрия в маринаде. Фото: Скриншот YouTube @homecuisine11

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