Маринад для скумбрии — как приготовить домашнюю рыбу

Маринад для скумбрии — домашняя рыба пряного посола
Скумбрия пряного посола — это настоящий деликатес, который легко приготовить дома. Секрет вкусного результата — в правильном маринаде. Узнайте, как создать ароматную рыбу, которая идеально дополнит ваш стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале домашняя кухня.
На одну порцию рыбы 2 кг требуется 1 литр маринада.
Вам понадобится:
- 1 литр воды;
- шесть лавровых листьев;
- шесть штук душистого перца;
- шесть штук гвоздики;
- 0,5 чайной ложки зернового кориандра;
- шесть столовых ложек соли;
- три столовых ложки сахара;
- 1 чайная ложка сухой горчицы.
Способ приготовления
Вскипятить воду со всеми специями. Прокипятить маринад в течение 2 минут.
Охладить маринад до комнатной температуры. Выложить скумбрию в подходящую емкость.
Залить рыбу охлажденным маринадом, чтобы она полностью покрылась жидкостью. Поставить емкость с рыбой в холодильник на 3–4 дня для маринования.
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