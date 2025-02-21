Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Маринований оселедець із свіжомороженої риби — зимовий суперфуд arrow

Маринований оселедець із свіжомороженої риби — зимовий суперфуд

21 лютого 2025 04:34
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашній маринований оселедець із свіжомороженої риби — ідеальний рецепт
Маринований оселедець. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Забудьте про магазинний оселедець. Домашній маринований оселедець із свіжомороженої риби виходить ніжним, ароматним і без зайвих добавок. Простий рецепт для тих, хто цінує якість і натуральний смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Зефірка

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свіжоморожений оселедець — 2 шт.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • лавровий лист — 2-3 шт.;
  • чорний перець горошком — 1 ч. л.;
  • духмяний перець горошком — 1/2 ч. л.;
  • вода — 500 мл.;
  • ріпчаста цибуля — 1-2 шт.;
  • олія — 100 мл.

Спосіб приготування

Розморозити оселедець у холодильнику, очистити від нутрощів, видалити голову, промити під проточною водою. Нарізати рибу на порційні шматочки.

як замаринувати оселедець
Маринад для риби. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Для маринаду закип’ятити воду, додати сіль, лавровий лист, чорний і духмяний перець. Перемішати, зняти з вогню та дати охолонути до кімнатної температури. Шматочки оселедця скласти в глибоку ємність, залити холодним маринадом і поставити в холодильник на 5 годин.

як замаринувати оселедець вдома
Шматочки оселедця. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Після маринування шматочки оселедця дістати, промити під проточною водою та обсушити паперовими рушниками. Цибулю нарізати півкільцями. У чисту суху банку викласти шарами оселедець і цибулю, залити все олією.

як замаринувати оселедець та скільки потрібно солі
Рослина олія. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Закрити банку кришкою та залишити в холодильнику ще на 1-2 години для просочення. Подавати охолодженим.

Раніше ми писали про те, як правильно чергувати шари у "шубі" — справжнє відкриття.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин зі звичайного буряка без майонезу.

Також ми розповідали про рецепт форшмаку з оселедця з буряком за дві хвилини на бутерброди.

рецепти риба омега 3 скумбрія оселедець
Реклама
Реклама
Реклама