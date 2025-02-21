Домашній маринований оселедець із свіжомороженої риби — ідеальний рецепт

Маринований оселедець. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Забудьте про магазинний оселедець. Домашній маринований оселедець із свіжомороженої риби виходить ніжним, ароматним і без зайвих добавок. Простий рецепт для тих, хто цінує якість і натуральний смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Зефірка.

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Вам знадобиться:

свіжоморожений оселедець — 2 шт.;

сіль — 2 ст. л.;

лавровий лист — 2-3 шт.;

чорний перець горошком — 1 ч. л.;

духмяний перець горошком — 1/2 ч. л.;

вода — 500 мл.;

ріпчаста цибуля — 1-2 шт.;

олія — 100 мл.

Спосіб приготування

Розморозити оселедець у холодильнику, очистити від нутрощів, видалити голову, промити під проточною водою. Нарізати рибу на порційні шматочки.

Маринад для риби. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Для маринаду закип’ятити воду, додати сіль, лавровий лист, чорний і духмяний перець. Перемішати, зняти з вогню та дати охолонути до кімнатної температури. Шматочки оселедця скласти в глибоку ємність, залити холодним маринадом і поставити в холодильник на 5 годин.

Шматочки оселедця. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Після маринування шматочки оселедця дістати, промити під проточною водою та обсушити паперовими рушниками. Цибулю нарізати півкільцями. У чисту суху банку викласти шарами оселедець і цибулю, залити все олією.

Рослина олія. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Закрити банку кришкою та залишити в холодильнику ще на 1-2 години для просочення. Подавати охолодженим.

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