Домашній маринований оселедець із свіжомороженої риби — ідеальний рецепт

Маринований оселедець із свіжомороженої риби — зимовий суперфуд
Забудьте про магазинний оселедець. Домашній маринований оселедець із свіжомороженої риби виходить ніжним, ароматним і без зайвих добавок. Простий рецепт для тих, хто цінує якість і натуральний смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Зефірка.
Вам знадобиться:
- свіжоморожений оселедець — 2 шт.;
- сіль — 2 ст. л.;
- лавровий лист — 2-3 шт.;
- чорний перець горошком — 1 ч. л.;
- духмяний перець горошком — 1/2 ч. л.;
- вода — 500 мл.;
- ріпчаста цибуля — 1-2 шт.;
- олія — 100 мл.
Спосіб приготування
Розморозити оселедець у холодильнику, очистити від нутрощів, видалити голову, промити під проточною водою. Нарізати рибу на порційні шматочки.
Для маринаду закип’ятити воду, додати сіль, лавровий лист, чорний і духмяний перець. Перемішати, зняти з вогню та дати охолонути до кімнатної температури. Шматочки оселедця скласти в глибоку ємність, залити холодним маринадом і поставити в холодильник на 5 годин.
Після маринування шматочки оселедця дістати, промити під проточною водою та обсушити паперовими рушниками. Цибулю нарізати півкільцями. У чисту суху банку викласти шарами оселедець і цибулю, залити все олією.
Закрити банку кришкою та залишити в холодильнику ще на 1-2 години для просочення. Подавати охолодженим.
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