Домашняя маринованная сельдь из свежемороженой рыбы - идеальный рецепт

Маринованная сельдь. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Забудьте о магазинной сельди. Домашняя маринованная сельдь из свежемороженой рыбы получается нежной, ароматной и без лишних добавок. Простой рецепт для тех, кто ценит качество и натуральный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Зефирка.

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Вам понадобится:

свежемороженая сельдь — 2 шт.;

соль — 2 ст. л.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец горошком — 1 ч. л.;

душистый перец горошком — 1/2 ч. л.;

вода — 500 мл.;

репчатый лук — 1-2 шт.;

растительное масло — 100 мл.

Способ приготовления

Разморозить сельдь в холодильнике, очистить от внутренностей, удалить голову, промыть под проточной водой. Нарезать рыбу на порционные кусочки.

Маринад для рыбы. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Для маринада вскипятить воду, добавить соль, лавровый лист, черный и душистый перец. Перемешать, снять с огня и дать остыть до комнатной температуры. Кусочки сельди сложить в глубокую емкость, залить холодным маринадом и поставить в холодильник на 5 часов.

Кусочки сельди. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

После маринования кусочки сельди достать, промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Лук нарезать полукольцами. В чистую сухую банку выложить слоями сельдь и лук, залить все маслом.

Растительное масло. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Закрыть банку крышкой и оставить в холодильнике еще на 1-2 часа для пропитки. Подавать охлажденным.

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