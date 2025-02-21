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Маринованная сельдь из свежемороженой рыбы — зимний суперфуд

21 февраля 2025 04:34
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашняя маринованная сельдь из свежемороженой рыбы - идеальный рецепт
Маринованная сельдь. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Забудьте о магазинной сельди. Домашняя маринованная сельдь из свежемороженой рыбы получается нежной, ароматной и без лишних добавок. Простой рецепт для тех, кто ценит качество и натуральный вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Зефирка.

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Вам понадобится:

  • свежемороженая сельдь — 2 шт.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • черный перец горошком — 1 ч. л.;
  • душистый перец горошком — 1/2 ч. л.;
  • вода — 500 мл.;
  • репчатый лук — 1-2 шт.;
  • растительное масло — 100 мл.

Способ приготовления

Разморозить сельдь в холодильнике, очистить от внутренностей, удалить голову, промыть под проточной водой. Нарезать рыбу на порционные кусочки.

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Маринад для рыбы. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Для маринада вскипятить воду, добавить соль, лавровый лист, черный и душистый перец. Перемешать, снять с огня и дать остыть до комнатной температуры. Кусочки сельди сложить в глубокую емкость, залить холодным маринадом и поставить в холодильник на 5 часов.

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Кусочки сельди. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

После маринования кусочки сельди достать, промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Лук нарезать полукольцами. В чистую сухую банку выложить слоями сельдь и лук, залить все маслом.

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Растительное масло. Фото: Скриншот YouTube @marshmallow13

Закрыть банку крышкой и оставить в холодильнике еще на 1-2 часа для пропитки. Подавать охлажденным.

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