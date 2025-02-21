Домашняя маринованная сельдь из свежемороженой рыбы - идеальный рецепт

Маринованная сельдь из свежемороженой рыбы — зимний суперфуд
Забудьте о магазинной сельди. Домашняя маринованная сельдь из свежемороженой рыбы получается нежной, ароматной и без лишних добавок. Простой рецепт для тех, кто ценит качество и натуральный вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Зефирка.
Вам понадобится:
- свежемороженая сельдь — 2 шт.;
- соль — 2 ст. л.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- черный перец горошком — 1 ч. л.;
- душистый перец горошком — 1/2 ч. л.;
- вода — 500 мл.;
- репчатый лук — 1-2 шт.;
- растительное масло — 100 мл.
Способ приготовления
Разморозить сельдь в холодильнике, очистить от внутренностей, удалить голову, промыть под проточной водой. Нарезать рыбу на порционные кусочки.
Для маринада вскипятить воду, добавить соль, лавровый лист, черный и душистый перец. Перемешать, снять с огня и дать остыть до комнатной температуры. Кусочки сельди сложить в глубокую емкость, залить холодным маринадом и поставить в холодильник на 5 часов.
После маринования кусочки сельди достать, промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Лук нарезать полукольцами. В чистую сухую банку выложить слоями сельдь и лук, залить все маслом.
Закрыть банку крышкой и оставить в холодильнике еще на 1-2 часа для пропитки. Подавать охлажденным.
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