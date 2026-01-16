Млинці, які не рвуться і підходять для заморожування — перевірений рецепт

Млинці з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ці млинці виходять еластичними, тонкими й абсолютно не рвуться під час згортання. Вони ідеально підходять для начинок, добре переносять заморожування та після запікання стають особливо ніжними. Саме той базовий рецепт, який варто зберегти й готувати знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

яйця — 2 шт.;

борошно пшеничне — 120 г;

крохмаль кукурудзяний — 40 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1/4 ч. л.;

олія — 1 ст. л.;

вершкове масло розтоплене — 2 ст. л.;

куркума — 1/5 ч. л.

Для начинки:

сир кисломолочний — 400–500 г;

цукор — 2 ст. л.;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

ванілін — 1/2 пакетика;

яєчний жовток — 1 шт.;

родзинки — жменя.

Для заливки:

сметана або вершки — 130 г;

цукор — 2 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

ванілін — до свого смаку;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Яйця змішати з цукром, сіллю та куркумою до однорідності. Додати половину молока, всипати просіяне борошно та кукурудзяний крохмаль, ретельно перемішати. Додати решту молока й процідити тісто через сито, щоб воно було гладким і без грудочок. Залишити тісто відпочити на 20–30 хвилин. Після відпочинку додати розтоплене вершкове масло та олію, акуратно перемішати.

Тісто для млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Сковорідку злегка змастити олією та добре розігріти. Випікати тонкі млинці з обох боків до легкої рум’яності. Готові млинці складати стопкою та накривати, щоб вони залишалися м’якими й еластичними.

Млинці та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки кисломолочний сир з’єднати з цукром, дрібкою солі, ваніліном, жовтком, кукурудзяним крохмалем і родзинками. Перемішати до ніжної, однорідної маси. Млинці розрізати навпіл. На кожну половинку викласти приблизно 1 столову ложку начинки та загорнути щільним рулетом. Підготовлені млинці викласти шарами у змащену форму для запікання.

Млинці та заливка. Фото: smachnenke.com.ua

Для заливки сметану або вершки змішати з яйцем, цукром, ваніліном і дрібкою солі. Рівномірно полити млинці заливкою, за бажанням злегка змастити зверху вершковим маслом. Запікати при 170–180 °C протягом 30–35 хвилин, доки текстура не стане ніжною та кремовою.

