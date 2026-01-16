Блины, которые не рвутся и подходят для замораживания — проверенный рецепт

Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины получаются эластичными, тонкими и совершенно не рвутся при сворачивании. Они идеально подходят для начинок, хорошо переносят заморозку и после запекания становятся особенно нежными. Именно тот базовый рецепт, который стоит сохранить и готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

яйца — 2 шт.;

мука пшеничная — 120 г;

крахмал кукурузный — 40 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло растопленное — 2 ст. л.;

куркума — 1/5 ч. л.

Для начинки:

творог — 400-500 г;

сахар — 2 ст. л.;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

ванилин — 1/2 пакетика;

яичный желток — 1 шт.;

изюм — горсть.

Для заливки:

сметана или сливки — 130 г;

сахар — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

ванилин — по своему вкусу;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром, солью и куркумой до однородности. Добавить половину молока, всыпать просеянную муку и кукурузный крахмал, тщательно перемешать. Добавить остальное молоко и процедить тесто через сито, чтобы оно было гладким и без комочков. Оставить тесто отдохнуть на 20-30 минут. После отдыха добавить растопленное сливочное и растительное масло, аккуратно перемешать.

Тесто для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Сковородку слегка смазать растительным маслом и хорошо разогреть. Выпекать тонкие блины с обеих сторон до легкой румяности. Готовые блины складывать стопкой и накрывать, чтобы они оставались мягкими и эластичными.

Блины и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки творог соединить с сахаром, щепоткой соли, ванилином, желтком, кукурузным крахмалом и изюмом. Перемешать до нежной, однородной массы. Блины разрезать пополам. На каждую половинку выложить примерно 1 столовую ложку начинки и завернуть плотным рулетом. Подготовленные блины выложить слоями в смазанную форму для запекания.

Блины и заливка. Фото: smachnenke.com.ua

Для заливки сметану или сливки смешать с яйцом, сахаром, ванилином и щепоткой соли. Равномерно полить блины заливкой, по желанию слегка смазать сверху сливочным маслом. Запекать при 170-180 °C в течение 30-35 минут, пока текстура не станет нежной и кремовой.

