Блины, которые не рвутся и подходят для замораживания — рецепт

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 03:04
Блины, которые не рвутся и подходят для замораживания — проверенный рецепт
Блинчики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Эти блины получаются эластичными, тонкими и совершенно не рвутся при сворачивании. Они идеально подходят для начинок, хорошо переносят заморозку и после запекания становятся особенно нежными. Именно тот базовый рецепт, который стоит сохранить и готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука пшеничная — 120 г;
  • крахмал кукурузный — 40 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сливочное масло растопленное — 2 ст. л.;
  • куркума — 1/5 ч. л.

Для начинки:

  • творог — 400-500 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — 1/2 пакетика;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • изюм — горсть.

Для заливки:

  • сметана или сливки — 130 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • ванилин — по своему вкусу;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

Яйца смешать с сахаром, солью и куркумой до однородности. Добавить половину молока, всыпать просеянную муку и кукурузный крахмал, тщательно перемешать. Добавить остальное молоко и процедить тесто через сито, чтобы оно было гладким и без комочков. Оставить тесто отдохнуть на 20-30 минут. После отдыха добавить растопленное сливочное и растительное масло, аккуратно перемешать.

простий рецепт млинців
Тесто для блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Сковородку слегка смазать растительным маслом и хорошо разогреть. Выпекать тонкие блины с обеих сторон до легкой румяности. Готовые блины складывать стопкой и накрывать, чтобы они оставались мягкими и эластичными.

млинці з начинкою
Блины и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки творог соединить с сахаром, щепоткой соли, ванилином, желтком, кукурузным крахмалом и изюмом. Перемешать до нежной, однородной массы. Блины разрезать пополам. На каждую половинку выложить примерно 1 столовую ложку начинки и завернуть плотным рулетом. Подготовленные блины выложить слоями в смазанную форму для запекания.

рецепт млинців для заморожування
Блины и заливка. Фото: smachnenke.com.ua

Для заливки сметану или сливки смешать с яйцом, сахаром, ванилином и щепоткой соли. Равномерно полить блины заливкой, по желанию слегка смазать сверху сливочным маслом. Запекать при 170-180 °C в течение 30-35 минут, пока текстура не станет нежной и кремовой.

десерт рецепт идея для завтрака тесто блины
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
