Блины, которые не рвутся и подходят для замораживания — проверенный рецепт

Блины, которые не рвутся и подходят для замораживания — рецепт
Эти блины получаются эластичными, тонкими и совершенно не рвутся при сворачивании. Они идеально подходят для начинок, хорошо переносят заморозку и после запекания становятся особенно нежными. Именно тот базовый рецепт, который стоит сохранить и готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- молоко — 500 мл.;
- яйца — 2 шт.;
- мука пшеничная — 120 г;
- крахмал кукурузный — 40 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сливочное масло растопленное — 2 ст. л.;
- куркума — 1/5 ч. л.
Для начинки:
- творог — 400-500 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- ванилин — 1/2 пакетика;
- яичный желток — 1 шт.;
- изюм — горсть.
Для заливки:
- сметана или сливки — 130 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- ванилин — по своему вкусу;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Яйца смешать с сахаром, солью и куркумой до однородности. Добавить половину молока, всыпать просеянную муку и кукурузный крахмал, тщательно перемешать. Добавить остальное молоко и процедить тесто через сито, чтобы оно было гладким и без комочков. Оставить тесто отдохнуть на 20-30 минут. После отдыха добавить растопленное сливочное и растительное масло, аккуратно перемешать.
Сковородку слегка смазать растительным маслом и хорошо разогреть. Выпекать тонкие блины с обеих сторон до легкой румяности. Готовые блины складывать стопкой и накрывать, чтобы они оставались мягкими и эластичными.
Для начинки творог соединить с сахаром, щепоткой соли, ванилином, желтком, кукурузным крахмалом и изюмом. Перемешать до нежной, однородной массы. Блины разрезать пополам. На каждую половинку выложить примерно 1 столовую ложку начинки и завернуть плотным рулетом. Подготовленные блины выложить слоями в смазанную форму для запекания.
Для заливки сметану или сливки смешать с яйцом, сахаром, ванилином и щепоткой соли. Равномерно полить блины заливкой, по желанию слегка смазать сверху сливочным маслом. Запекать при 170-180 °C в течение 30-35 минут, пока текстура не станет нежной и кремовой.
