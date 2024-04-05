Які продукти покращують зір — повний список

Можна не турбуватися про катаракту — найкращі продукти для зору
Коли людина тривалий час сидить перед екраном комп’ютера, її очі починають боліти, а зір — погіршуватися. Тому варто знати, які продукти харчування допомагають покращити зір людини і захистити очі від пошкодження.
Про це повідомляють у Kraff Eye Institute.
Найкращі продукти для зору
Вітамін А
Цей вітамін потрібен для розвитку очей, покращення здоров’я рогівки і якості зору. До того ж вітамін А захищає очі від різних бактерій. Варто знати, що він входить до складу таких популярних продуктів харчування, як:
- Печінка
- Яйця
- Риб'ячий жир
- Молоко
- Сир
- Вершкове масло
- Морква
- Солодка картопля
- Гарбуз
- Шпинат
Вітамін С
Такий вітамін захищає сітківку ока від пошкодження, знижує ризики виникнення катаракти і підтримує здоров’я судин сітківки. Щоб отримати цей вітамін, потрібно вживати такі продукти харчування, як:
- Цитрусові
- Ківі
- Броколі
- Солодкий перець
- Чорна смородина
- Шипшина
- Петрушка
Вітамін Е
Цей вітамін має антиоксидантну дію, а також поліпшує процес кровообігу очей і захищає кришталик від помутніння. Щоб наділити свій організм вмістом цього вітаміну, потрібно додати до свого раціону харчування такі продукти, як:
- Соняшникова, оливкова і кукурудзяна олія
- Мигдаль, фундук і волоські горіхи
- Соняшникове і гарбузове насіння
- Авокадо
- Яйця
- Зелені листові овочі
Вітамін В2
Даний вітамін допомагає очам менше втомлюватися і захищає їх від інфекції. Щоб отримати цей вітамін, вживайте такі продукти, як:
- Яйця
- Молоко
- Йогурт
- Сир
- М'ясо
- Риба
- Горіхи
- Зелені листові овочі
Вміст інших корисних компонентів у продуктах
Для покращення зору і захисту очей від пошкодження варто додавати до раціону такі компоненти, як:
- Цинк, який міститься у морепродуктах, яловичині та бобових
- Мідь, який входить до складу горіхів, насіння і печінки
- Селен, який містять бразильські горіхи, риба і яйця
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