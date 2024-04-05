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Можна не турбуватися про катаракту — найкращі продукти для зору

5 квітня 2024 21:18
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Які продукти покращують зір — повний список
Жінка, яка дістає продукти з холодильнику. Фото: MSN
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Коли людина тривалий час сидить перед екраном комп’ютера, її очі починають боліти, а зір — погіршуватися. Тому варто знати, які продукти харчування допомагають покращити зір людини і захистити очі від пошкодження.

Про це повідомляють у Kraff Eye Institute.

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Найкращі продукти для зору

Вітамін А

Цей вітамін потрібен для розвитку очей, покращення здоров’я рогівки і якості зору. До того ж вітамін А захищає очі від різних бактерій. Варто знати, що він входить до складу таких популярних продуктів харчування, як:

  • Печінка
  • Яйця
  • Риб'ячий жир
  • Молоко
  • Сир 
  • Вершкове масло
  • Морква
  • Солодка картопля
  • Гарбуз
  • Шпинат
Салат из моркови и шпината
Салат з моркви і шпинату. Фото: Pinterest

Вітамін С

Такий вітамін захищає сітківку ока від пошкодження, знижує ризики виникнення катаракти і підтримує здоров’я судин сітківки. Щоб отримати цей вітамін, потрібно вживати такі продукти харчування, як:

  • Цитрусові 
  • Ківі
  • Броколі
  • Солодкий перець
  • Чорна смородина 
  • Шипшина
  • Петрушка

Вітамін Е

Цей вітамін має антиоксидантну дію, а також поліпшує процес кровообігу очей і захищає кришталик від помутніння. Щоб наділити свій організм вмістом цього вітаміну, потрібно додати до свого раціону харчування такі продукти, як:

  • Соняшникова, оливкова і кукурудзяна олія
  • Мигдаль, фундук і волоські горіхи
  • Соняшникове і гарбузове насіння
  • Авокадо
  • Яйця
  • Зелені листові овочі

 

Орехи, способные улучшить зрение
Горіхи, які здатні покращити зір. Фото: Freepik

Вітамін В2

Даний вітамін допомагає очам менше втомлюватися і захищає їх від інфекції. Щоб отримати цей вітамін, вживайте такі продукти, як: 

  • Яйця
  • Молоко
  • Йогурт
  • Сир 
  • М'ясо
  • Риба
  • Горіхи 
  • Зелені листові овочі

Вміст інших корисних компонентів у продуктах

Для покращення зору і захисту очей від пошкодження варто додавати до раціону такі компоненти, як:

  • Цинк, який міститься у морепродуктах, яловичині та бобових
  • Мідь, який входить до складу горіхів, насіння і печінки
  • Селен, який містять бразильські горіхи, риба і яйця

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування є найкориснішими для здоров’я. 

Раніше ми розповідали про те, які продукти можуть підвищити тиск людини. 

Також ми повідомляли про те, які продукти здатні покращити функціонування мозку.

продукти
здоров'я
зір
очі

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