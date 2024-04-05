Які продукти покращують зір — повний список

Жінка, яка дістає продукти з холодильнику. Фото: MSN

Коли людина тривалий час сидить перед екраном комп’ютера, її очі починають боліти, а зір — погіршуватися. Тому варто знати, які продукти харчування допомагають покращити зір людини і захистити очі від пошкодження.

Про це повідомляють у Kraff Eye Institute.

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Вітамін А

Цей вітамін потрібен для розвитку очей, покращення здоров’я рогівки і якості зору. До того ж вітамін А захищає очі від різних бактерій. Варто знати, що він входить до складу таких популярних продуктів харчування, як:

Печінка

Яйця

Риб'ячий жир

Молоко

Сир

Вершкове масло

Морква

Солодка картопля

Гарбуз

Шпинат

Салат з моркви і шпинату. Фото: Pinterest

Вітамін С

Такий вітамін захищає сітківку ока від пошкодження, знижує ризики виникнення катаракти і підтримує здоров’я судин сітківки. Щоб отримати цей вітамін, потрібно вживати такі продукти харчування, як:

Цитрусові

Ківі

Броколі

Солодкий перець

Чорна смородина

Шипшина

Петрушка

Вітамін Е

Цей вітамін має антиоксидантну дію, а також поліпшує процес кровообігу очей і захищає кришталик від помутніння. Щоб наділити свій організм вмістом цього вітаміну, потрібно додати до свого раціону харчування такі продукти, як:

Соняшникова, оливкова і кукурудзяна олія

Мигдаль, фундук і волоські горіхи

Соняшникове і гарбузове насіння

Авокадо

Яйця

Зелені листові овочі

Горіхи, які здатні покращити зір. Фото: Freepik

Вітамін В2

Даний вітамін допомагає очам менше втомлюватися і захищає їх від інфекції. Щоб отримати цей вітамін, вживайте такі продукти, як:

Яйця

Молоко

Йогурт

Сир

М'ясо

Риба

Горіхи

Зелені листові овочі

Вміст інших корисних компонентів у продуктах

Для покращення зору і захисту очей від пошкодження варто додавати до раціону такі компоненти, як:

Цинк, який міститься у морепродуктах, яловичині та бобових

Мідь, який входить до складу горіхів, насіння і печінки

Селен, який містять бразильські горіхи, риба і яйця

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