Які продукти покращують роботу мозку — ТОП-5 найкорисніших

Мають бути в кожному холодильнику — ТОП-5 продуктів для мозку
Медики розповіли, які продукти харчування потрібно вживати для того, щоб покращити функціонування мозкової діяльності. За їхніми словами, ці продукти покращують пам’ять і когнітивні здібності, а також зменшують різні запалення.
Про це розповідає завідувач відділення нейрохірургії Медичного центру Святої Марії Бретт Осборн.
Найкращі продукти для покращення роботи мозку
Авокадо
Цей популярний, але не всіма улюблений продукт має у своєму складі корисні мононенасичені жири. Вони, в свою чергу, допомагають прибрати проблеми із судинами в голові і дають мозку людини необхідний рівень енергії.
Чорниця
До складу цього продукту входять флавоноїди, які покращують кровотік у мозку людини. До того ж, ця ягода містить велику кількість антиоксидантів, зокрема, антоціанів. За словами лікаря, ці компоненти здатні захистити мозок від запалення і окисного стресу.
Яйця
Яєчний жовток має у своєму складі холін, який є важливим у процесі виробництва ацетилхоліну. А ця речовина, в свою чергу, дуже важлива для пам’яті людини.
Жирна риба
До списку жирних риб, які є корисними для мозку людини, входить:
- Скумбрія
- Сардини
- Лосось
Доктор Осборн каже, що ці жири мають велике значення для покращення стану здоров’я мозку, регуляції настрою людини і зниження ризику погіршення когнітивних функцій.
Зелень
За словами медика, така листова зелень, як капуста і шпинат, які містять велику кількість мінералів, антиоксидантів і вітамінів, покращує роботу мозку, а також зменшує запалення. До того ж зелень поліпшує когнітивні здібності людини.
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