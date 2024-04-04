Які продукти покращують роботу мозку — ТОП-5 найкорисніших

Молода дівчина, яка стоїть біля відкритого холодильника. Фото: Daily Mail

Медики розповіли, які продукти харчування потрібно вживати для того, щоб покращити функціонування мозкової діяльності. За їхніми словами, ці продукти покращують пам’ять і когнітивні здібності, а також зменшують різні запалення.

Про це розповідає завідувач відділення нейрохірургії Медичного центру Святої Марії Бретт Осборн.

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Авокадо

Цей популярний, але не всіма улюблений продукт має у своєму складі корисні мононенасичені жири. Вони, в свою чергу, допомагають прибрати проблеми із судинами в голові і дають мозку людини необхідний рівень енергії.

Авокадо, який містить мононенасичені жири. Фото: Daily Mail

Чорниця

До складу цього продукту входять флавоноїди, які покращують кровотік у мозку людини. До того ж, ця ягода містить велику кількість антиоксидантів, зокрема, антоціанів. За словами лікаря, ці компоненти здатні захистити мозок від запалення і окисного стресу.

Чорниця, яка покращує кровотік у мозку. Фото: Freepik

Яйця

Яєчний жовток має у своєму складі холін, який є важливим у процесі виробництва ацетилхоліну. А ця речовина, в свою чергу, дуже важлива для пам’яті людини.

Яйця, які мають у своєму складі холін. Фото: Freepik

Жирна риба

До списку жирних риб, які є корисними для мозку людини, входить:

Скумбрія

Сардини

Лосось

Доктор Осборн каже, що ці жири мають велике значення для покращення стану здоров’я мозку, регуляції настрою людини і зниження ризику погіршення когнітивних функцій.

Жирна риба, яка покращує здоров'я мозку. Фото: Freepik

Зелень

За словами медика, така листова зелень, як капуста і шпинат, які містять велику кількість мінералів, антиоксидантів і вітамінів, покращує роботу мозку, а також зменшує запалення. До того ж зелень поліпшує когнітивні здібності людини.

Капуста і шпинат, які мають багато антиоксидантів, мінералів і вітамінів. Фото: Freepik

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