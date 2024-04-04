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Мають бути в кожному холодильнику — ТОП-5 продуктів для мозку

4 квітня 2024 16:22
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Яніна Томенко
Редактор
Які продукти покращують роботу мозку — ТОП-5 найкорисніших
Молода дівчина, яка стоїть біля відкритого холодильника. Фото: Daily Mail
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Медики розповіли, які продукти харчування потрібно вживати для того, щоб покращити функціонування мозкової діяльності. За їхніми словами, ці продукти покращують пам’ять і когнітивні здібності, а також зменшують різні запалення.

Про це розповідає завідувач відділення нейрохірургії Медичного центру Святої Марії Бретт Осборн.

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Найкращі продукти для покращення роботи мозку

Авокадо

Цей популярний, але не всіма улюблений продукт має у своєму складі корисні мононенасичені жири. Вони, в свою чергу, допомагають прибрати проблеми із судинами в голові і дають мозку людини необхідний рівень енергії.

Авокадо
Авокадо, який містить мононенасичені жири. Фото: Daily Mail

Чорниця

До складу цього продукту входять флавоноїди, які покращують кровотік у мозку людини. До того ж, ця ягода містить велику кількість антиоксидантів, зокрема, антоціанів. За словами лікаря, ці компоненти здатні захистити мозок від запалення і окисного стресу.

Черника
Чорниця, яка покращує кровотік у мозку. Фото: Freepik

Яйця

Яєчний жовток має у своєму складі холін, який є важливим у процесі виробництва ацетилхоліну. А ця речовина, в свою чергу, дуже важлива для пам’яті людини. 

Яйца
Яйця, які мають у своєму складі холін. Фото: Freepik

Жирна риба

До списку жирних риб, які є корисними для мозку людини, входить:

  • Скумбрія
  • Сардини
  • Лосось

Доктор Осборн каже, що ці жири мають велике значення для покращення стану здоров’я мозку, регуляції настрою людини і зниження ризику погіршення когнітивних функцій.

Жирная рыба
Жирна риба, яка покращує здоров'я мозку. Фото: Freepik

Зелень

За словами медика, така листова зелень, як капуста і шпинат, які містять велику кількість мінералів, антиоксидантів і вітамінів, покращує роботу мозку, а також зменшує запалення. До того ж зелень поліпшує когнітивні здібності людини.

Капуста и шпинат
Капуста і шпинат, які мають багато антиоксидантів, мінералів і вітамінів. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування допоможуть скинути зайву вагу. 

Раніше ми розповідали про те, які захворювання здатна вилікувати звичайна кава. 

Також ми повідомляли про те, чи корисний для здоров’я людини сік селери. 

продукти
здоров'я
мозок
користь

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