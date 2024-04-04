Какие продукты улучшают работу мозга — ТОП-5 самых полезных

Молодая девушка, стоящая возле открытого холодильника. Фото: Daily Mail

Медики рассказали, какие продукты питания нужно употреблять для того, чтобы улучшить функционирование мозговой деятельности. По их словам, эти продукты улучшают память и когнитивные способности, а также уменьшают разные воспаления.

Об этом рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Медицинского центра Святой Марии Бретт Осборн.

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Авокадо

Этот популярный, но не всеми любимый продукт имеет в своем составе полезные мононенасыщенные жиры. Они, в свою очередь, помогают убрать проблемы с сосудами в голове и дают мозгу человека необходимый уровень энергии.

Авокадо, содержащее мононенасыщенные жиры. Фото: Daily Mail

Черника

В состав этого продукта входят флавоноиды, улучшающие кровоток в мозге человека. К тому же, эта ягода содержит большое количество антиоксидантов, в частности, антоцианов. По словам врача, эти компоненты способны защитить мозг от воспаления и окислительного стресса.

Черника, улучшающая кровоток в мозге. Фото: Freepik

Яйца

Яичный желток имеет в своем составе холин, который важен в процессе производства ацетилхолина. А это вещество, в свою очередь, очень важно для памяти человека.

Яйца, имеющие в своем составе холин. Фото: Freepik

Жирная рыба

В список жирных рыб, которые полезны для мозга человека, входит:

Скумбрия

Сардины

Лосось

Доктор Осборн говорит, что эти жиры имеют большое значение для улучшения состояния здоровья мозга, регуляции настроения человека и снижения риска ухудшения когнитивных функций.

Жирная рыба, улучшающая здоровье мозга. Фото: Freepik

Зелень

По словам медика, такая листовая зелень, как капуста и шпинат, содержащие большое количество минералов, антиоксидантов и витаминов, улучшает работу мозга, а также уменьшает воспаление. К тому же зелень улучшает когнитивные способности человека.

Капуста и шпинат, содержащие много антиоксидантов, минералов и витаминов. Фото: Freepik

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