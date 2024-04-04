Какие продукты улучшают работу мозга — ТОП-5 самых полезных

Должны быть в каждом холодильнике — ТОП-5 продуктов для мозга
Медики рассказали, какие продукты питания нужно употреблять для того, чтобы улучшить функционирование мозговой деятельности. По их словам, эти продукты улучшают память и когнитивные способности, а также уменьшают разные воспаления.
Об этом рассказывает заведующий отделением нейрохирургии Медицинского центра Святой Марии Бретт Осборн.
Самые лучшие продукты для улучшения работы мозга
Авокадо
Этот популярный, но не всеми любимый продукт имеет в своем составе полезные мононенасыщенные жиры. Они, в свою очередь, помогают убрать проблемы с сосудами в голове и дают мозгу человека необходимый уровень энергии.
Черника
В состав этого продукта входят флавоноиды, улучшающие кровоток в мозге человека. К тому же, эта ягода содержит большое количество антиоксидантов, в частности, антоцианов. По словам врача, эти компоненты способны защитить мозг от воспаления и окислительного стресса.
Яйца
Яичный желток имеет в своем составе холин, который важен в процессе производства ацетилхолина. А это вещество, в свою очередь, очень важно для памяти человека.
Жирная рыба
В список жирных рыб, которые полезны для мозга человека, входит:
- Скумбрия
- Сардины
- Лосось
Доктор Осборн говорит, что эти жиры имеют большое значение для улучшения состояния здоровья мозга, регуляции настроения человека и снижения риска ухудшения когнитивных функций.
Зелень
По словам медика, такая листовая зелень, как капуста и шпинат, содержащие большое количество минералов, антиоксидантов и витаминов, улучшает работу мозга, а также уменьшает воспаление. К тому же зелень улучшает когнитивные способности человека.
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