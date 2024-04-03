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На вагах будуть нові цифри — 5 продуктів, які допоможуть схуднути

3 квітня 2024 12:32
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Яніна Томенко
Редактор
Які продукти допомагають схуднути — ТОП-5 найкращих
Жінка, яка дістає їжу з холодильника. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Багато людей у прагненні швидко схуднути сідають на жорсткі дієти або навіть купують спеціальні медичні препарати, які є дуже шкідливими для організму. Проте, мало хто знає, що не обов’язково йти на такі "жертви", адже позбутися зайвих кілограмів можна звичайними продуктами.

Про це повідомляє Eat This, Not That.

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Продукти, які допомагають скинути зайву вагу 

Морська риба

Така риба містить у своєму складі велику кількість поліненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6, які прискорюють процес обміну речовин. До списку таких риб, які допоможуть позбутися зайвої ваги, входять такі риби, як:

  • Скумбрія
  • Тріска
  • Камбала
  • Хек
  • Лосось
  • Оселедець
Морская рыба
Морська риба, яка допомагає скинути зайву вагу. Фото: Freepik

Вівсяна крупа

Вівсяна крупа має у своєму складі такі корисні для здоров’я організму вітаміни, як:

  • Вітаміни групи В
  • Вітамін Е
  • Калій
  • Залізо
  • Йод
  • Селен
  • Марганець
  • Натрій
  • Фосфор
  • Цинк
  • Магній
Овсянка
Вівсянка, яка допомагає схуднути. Фото: Pinterest

Яйця

Цей популярний продукт дуже легко засвоює організм, а ще він покращує функціонування мозку і зір людини. До того ж, яйця підтримують кількість кілограмів в тілі людини на потрібному рівні.

Яйца
Яйця, які підтримують кількість кілограмів. Фото: Freepik

Капуста 

Через капусту організм людини отримує потрібні компоненти, які є для нього корисними. Вона не тільки насичує організм, а і прискорює процес метаболізму, завдяки чому людині вдається скинути зайву вагу. До складу капусти входять такі корисні речовини, як:

  • Фосфор
  • Калій
  • Мідь
  • Вітаміни А, В, Е і С
Капуста
Капуста, яка прискорує процес метаболізму. Фото: Freepik

Авокадо

Дарма багато людей не вживають авокадо, адже його дуже часто використовують в різних дієтах. Справа в тому, що до складу цього продукту входять різні мінерали, вітаміни та ненасичені рослинні жири, тому він є дуже корисним для здоров’я.

Авокадо
Авокадо, який має багато вітамінів і мінералів. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, від яких захворювань здатна вилікувати звичайна кава. 

Раніше ми розповідали про те, чому деяким людям категорично не можна пити чай з м’ятою. 

Також ми повідомляли про те, кому категорично не рекомендується пити кефір.

продукти
здоров'я
зайва вага
схуднення

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